Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Bilişim
        Cihaz
        İnternet
        Mobil
        Oyun
        Sosyal Medya
        Uygulama
        Yapay Zeka
        BIST 100 14.227,29 %-0,78
        DOLAR 43,7303 %0,05
        EURO 51,6784 %-0,31
        GRAM ALTIN 6.838,96 %-2,52
        FAİZ 35,71 %0,08
        GÜMÜŞ GRAM 102,51 %-4,81
        BITCOIN 67.290,00 %-2,23
        GBP/TRY 59,0856 %-0,87
        EUR/USD 1,1811 %-0,34
        BRENT 66,91 %-2,46
        ÇEYREK ALTIN 11.181,70 %-2,52
        Haberler Ekonomi Teknoloji Warner Bros ile Paramount bir kez daha görüşecek - Teknoloji Haberleri

        Warner Bros ile Paramount bir kez daha görüşecek

        Warner Bros. Discovery, Netflix ile planlanan birleşme oylaması öncesinde sürece ilişkin önemli bir adım attı. Netflix'in bazı sözleşme kısıtlamaları için verdiği geçici izinle şirket, 23 Şubat'a kadar Paramount Skydance ile görüşerek teklifin nihai şartlarını netleştirecek. 20 Mart'ta hissedar oylamasına sunulacak birleşme öncesinde yapılan temasların, tekliflerin son durumunun açıklığa kavuşmasını sağlaması bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2026 - 19:01 Güncelleme: 17.02.2026 - 19:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        Warner Bros ile Paramount bir kez daha görüşecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Warner Bros. Discovery, Netflix'in birleşme anlaşması kapsamındaki bazı kısıtlamalar için şirkete izin verdiğini ve bu çerçevede 23 Şubat'ta sona erecek yedi günlük sürede Paramount Skydance ile görüşmeler yaparak şirketin en iyi ve nihai teklifini netleştirmesine imkan sağlandığını duyurdu.

        Şirketin açıklamasında, Netflix ile planlanan birleşmeye ilişkin oylamanın 20 Mart'ta hissedarlarla düzenlenecek toplantıda yapılacağı belirtildi.

        Ayrıca Netflix'in birleşme anlaşması kapsamındaki bazı kısıtlamalar için Warner Bros. Discovery'ye geçici izin verdiği belirtilen açıklamada, bu çerçevede şirketin 23 Şubat'ta sona erecek yedi günlük sürede Paramount ile görüşmeler yapacağı aktarıldı.

        REKLAM

        Açıklamada, söz konusu görüşmenin Warner Bros. Discovery hissedarları için netlik sağlanmasına ve Paramount'un en iyi ve nihai teklifini sunmasına imkan tanıyacağı belirtilerek, bu süre zarfında Paramount ile çözülmemiş eksikliklerin görüşüleceği ve Paramount'un teklifindeki bazı şartların netleştirileceği kaydedildi.

        Netflix'in ise teklif eşleştirme haklarını koruduğu belirtilen açıklamada, Warner Bros. Discovery Yönetim Kurulu'nun da Netflix ile birleşme lehine oybirliğiyle tavsiyesini sürdürdüğü ifade edildi.

        PARAMOUNT, WARNER BROS. DİSCOVERY İÇİN TEKLİFİNİ GÜÇLENDİRMİŞTİ

        Paramount, 8 Aralık 2025'te Warner Bros. Discovery'nin tüm hisselerini hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın almak üzere toplam 108,4 milyar dolarlık işletme değerine denk gelen bir teklif sunduğunu duyurmuştu.

        Paramount'un söz konusu teklifi, Netflix'in Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıklamasının ardından gelmişti. Netflix, 5 Aralık 2025'te Warner Bros.'un film ve televizyon stüdyoları ile HBO Max ve HBO'yu da kapsayacak şekilde, 72 milyar dolarlık öz sermaye değeri ve 82,7 milyar dolarlık toplam işletme değeri üzerinden satın almak için Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı.

        REKLAM

        WBD Yönetim Kurulu, 17 Aralık 2025'te şirketin hissedarlarına, Paramount'un yaptığı satın alma teklifinin reddedilmesini ve Netflix ile varılan anlaşmanın desteklenmesini tavsiye etmişti.

        Bunun üzerine Paramount, 22 Aralık 2025'te teklifini revize etmişti. Şirket, WBD'nin tüm hisselerini hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın alma teklifini sürdürürken, milyarder iş insanı Larry Ellison, teklifin 40,4 milyar dolarlık öz sermaye finansmanı için kişisel garanti vermişti.

        WBD Yönetim Kurulu, 7 Ocak'ta şirket hissedarlarına Paramount'un revize ettiği satın alma teklifinin de reddedilmesi tavsiyesinde bulunmuştu. Paramount ise 8 Ocak'ta Warner Bros. Discovery'i hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın alma teklifini teyit etmişti.

        Paramount, 10 Şubat'ta ise teklifini revize ederek yeni unsurlar eklemiş ve güçlendirmişti. Bu kapsamda şirket, satın alma işlemi gecikirse Warner Bros. Discovery hissedarlara ek nakit ödeme yapmayı ve Netflix ile varılan anlaşmanın feshi halinde ödenecek 2,8 milyar dolarlık bedeli üstlenmeyi teklif etmişti.

        *Haberin görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO

        MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulunuyor

        MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:"Gazze'de son 100 yılın en ağır insanlık suçları işlenmiştir. Ölüme terk edilenlerin çığlıkları yeterince duyulmamıştır. İsrail'in aldığı son karar, yasa dışı ilhak hamlel...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Etiyopya'da
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 19 gözaltı
        Marco Asensio'ya sürpriz talip: Bonservisi duyuruldu!
        Marco Asensio'ya sürpriz talip: Bonservisi duyuruldu!
        Özel hastanelerde otopark vurgunu!
        Özel hastanelerde otopark vurgunu!
        İngiltere'den ulusal ödeme sistemi hamlesi
        İngiltere'den ulusal ödeme sistemi hamlesi
        Bahis parası nasıl aklandı?
        Bahis parası nasıl aklandı?
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Yaya geçidinde 1.5 yaşındaki bebeği ezdi!
        Savcıya tehdit davasında karar!
        Savcıya tehdit davasında karar!
        Mustafa Hekimoğlu güveni boşa çıkarmadı!
        Mustafa Hekimoğlu güveni boşa çıkarmadı!
        Yunanistan işkembe çorbasını da istiyor
        Yunanistan işkembe çorbasını da istiyor
        Arazi kavgasında 2'si kadın 10 kişi yaralandı
        Arazi kavgasında 2'si kadın 10 kişi yaralandı
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        Galatasaray Şampiyonlar Ligi sahnesinde!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Falezlerde "kaçak baraka" işgali
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        Tedesco'dan sihirli dokunuş: Fenerbahçe'de yıldızlar geçidi!
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        "Spor yapıyorum ama zayıflayamıyorum" diyorsanız...
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Modern çağın görünmeyen tehlikesi
        Enver Aysever hakkında iddianame
        Enver Aysever hakkında iddianame
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi
        Trump'tan Nancy Guthrie'yi kaçıranlara 'idam' tehdidi