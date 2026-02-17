Warner Bros ile Paramount bir kez daha görüşecek

Warner Bros. Discovery, Netflix'in birleşme anlaşması kapsamındaki bazı kısıtlamalar için şirkete izin verdiğini ve bu çerçevede 23 Şubat'ta sona erecek yedi günlük sürede Paramount Skydance ile görüşmeler yaparak şirketin en iyi ve nihai teklifini netleştirmesine imkan sağlandığını duyurdu.

Şirketin açıklamasında, Netflix ile planlanan birleşmeye ilişkin oylamanın 20 Mart'ta hissedarlarla düzenlenecek toplantıda yapılacağı belirtildi.

Ayrıca Netflix'in birleşme anlaşması kapsamındaki bazı kısıtlamalar için Warner Bros. Discovery'ye geçici izin verdiği belirtilen açıklamada, bu çerçevede şirketin 23 Şubat'ta sona erecek yedi günlük sürede Paramount ile görüşmeler yapacağı aktarıldı.

REKLAM

Açıklamada, söz konusu görüşmenin Warner Bros. Discovery hissedarları için netlik sağlanmasına ve Paramount'un en iyi ve nihai teklifini sunmasına imkan tanıyacağı belirtilerek, bu süre zarfında Paramount ile çözülmemiş eksikliklerin görüşüleceği ve Paramount'un teklifindeki bazı şartların netleştirileceği kaydedildi.

Netflix'in ise teklif eşleştirme haklarını koruduğu belirtilen açıklamada, Warner Bros. Discovery Yönetim Kurulu'nun da Netflix ile birleşme lehine oybirliğiyle tavsiyesini sürdürdüğü ifade edildi.

PARAMOUNT, WARNER BROS. DİSCOVERY İÇİN TEKLİFİNİ GÜÇLENDİRMİŞTİ Paramount, 8 Aralık 2025'te Warner Bros. Discovery'nin tüm hisselerini hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın almak üzere toplam 108,4 milyar dolarlık işletme değerine denk gelen bir teklif sunduğunu duyurmuştu. Paramount'un söz konusu teklifi, Netflix'in Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıklamasının ardından gelmişti. Netflix, 5 Aralık 2025'te Warner Bros.'un film ve televizyon stüdyoları ile HBO Max ve HBO'yu da kapsayacak şekilde, 72 milyar dolarlık öz sermaye değeri ve 82,7 milyar dolarlık toplam işletme değeri üzerinden satın almak için Warner Bros. Discovery ile anlaşmaya vardığını açıklamıştı. REKLAM WBD Yönetim Kurulu, 17 Aralık 2025'te şirketin hissedarlarına, Paramount'un yaptığı satın alma teklifinin reddedilmesini ve Netflix ile varılan anlaşmanın desteklenmesini tavsiye etmişti. Bunun üzerine Paramount, 22 Aralık 2025'te teklifini revize etmişti. Şirket, WBD'nin tüm hisselerini hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın alma teklifini sürdürürken, milyarder iş insanı Larry Ellison, teklifin 40,4 milyar dolarlık öz sermaye finansmanı için kişisel garanti vermişti.