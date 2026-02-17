O anlar kamerada! Şanlıurfa'da arazi kavgasında 2'si kadın 10 kişi yaralandı
Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı nedeniyle akraba iki grup arasında silahlı ve taşlı kavga çıktı. Olayda 2'si kadın 10 kişi yaralanırken, kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, mahallede güvenlik önlemleri artırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle 2 grup arasında çıkan silahlı, taşlı kavgada 2'si kadın 10 kişi yaralandı. Kavga, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
DHA'nın haberine göre olay, öğle saatlerinde ilçeye bağlı Dormalı Mahallesi’nde meydana geldi. Aynı mahallede oturan ve akraba oldukları öğrenilen iki grup arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle kavga çıktı.
10 KİŞİ YARALANDI
Taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgada 2'si kadın 10 kişi yaralandı.
O ANLAR KAMERADA
Kavga cep telefonu kamerasına yansırken, ihbarla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANELERE SEVK EDİLDİLER
Güçlükle kontrol altına alınan kavgada yaralananlar, kent merkezindeki hastanelere götürüldü.
ÖNCEKİ GÜN MUHTAR YARALANMIŞ
Öte yandan İHA'daki habere göre; dün yaşanan olayda Dorumali Mahallesi Muhtarı İ.Ş.D. ile husumetlisi M.Y. arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada, mahalle muhtarı henüz kim tarafından ateşlendiği öğrenilemeyen silahtan çıkan mermi ile omuzundan yaralandı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralı muhtarı ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan muhtarın sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR
Dormalı Mahallesi'nde jandarmanın güvenlik önlemleri sürerken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.