        Ruhsatsız silah ayrıntısı! Park yeri cinayetinde katil 2 kez tutuklandı! | Son dakika haberleri

        Ruhsatsız silah ayrıntısı! Park yeri cinayetinde katil 2 kez tutuklandı!

        Beşiktaş'ta araç park yeri yüzünden tartıştığı Ferşat Tellioğlu'nu öldürdükten sonra Tellioğlu'nun yakınları tarafından dövülerek hastanelik edilen Erdoğan Şengönül 'kasten öldürme' suçundan tutuklanmıştı. Ancak Şengönül'ün dosya kapsamında iki kez tutuklandığı ortaya çıktı. Olay sonrasında evinde arama yapılan Şengönül'e ait 1 adet silah ve 390 adet fişek ele geçirildi. Hakimlik dikkat çeken bir kararla 'Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma' suçundan da tutukladı. Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberi..

        Giriş: 17.02.2026 - 14:32 Güncelleme: 17.02.2026 - 14:32
        Park yeri cinayetinde katil 2 kez tutuklandı!
        Beşiktaş’ta 13 Şubat sabahı, yıllardır alışveriş yaptığı kasaba giden Erdoğan Şengönül (67) çıkışta park halindeki bir motosikletten dolayı yoldan geçemedi. Bunun üzerine motokurye ile arasında sözlü tartışma çıktı.

        O esnada yoldan geçen Ferşat Tellioğlu (70) olaya müdahale etti ve Şengönül’e küfür etmemesini söyledi. Yaşanan tartışma üzerine Ferşat Tellioğlu’nun otomobile yaklaşmasıyla Şengönül bir el ateş etti.

        Ferşat Tellioğlu
        Ferşat Tellioğlu

        Tellioğlu yaralandığını fark etmedi ve tekrar otomobile yaklaştığı esnada katil zanlısı yine ateş etti. 2’nci kurşun yarasıyla beraber Tellioğlu yere düştü. Tellioğlu’nun vurulduğunu gören yakınları Şengönül’ü arabadan çıkararak öldüresiye dövdü ve sürükleyerek olay yerinden uzaklaştırdı. Yediği dayağın etkisiyle bayılan Şengönül ve vurulan Tellioğlu hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Ferşat Tellioğlu kurtarılamadı, Erdoğan Şengönül ise tedavisinin ardından gözaltına alındı.

        “ÇOK ŞİDDETLİ VURDULAR, BENİ ÖLDÜRECEKLERDİ”

        Şengönül çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklandı. Şengönül savunmasında, suçsuz olduğunu belirterek, “Ben kasten öldürme yapmadım, kendimi savunmak için yaptım. Çok şiddetli vuruyorlardı bana, o anda da belimdeydi tabanca, korkutmak için elime aldım. Tabanca kendi kendine ateşlenmiş. Beni öldürecekler sandım, çok şiddetli vuruyorlardı. Ortada bir sebep de yoktu. Böyle sonuçlanmasını istemezdim, serbest bırakılmamı talep ediyorum” dedi.

        HEM CİNAYETTEN HEM DE SİLAHTAN TUTUKLANDI

        Ancak bu, Erdoğan Şengönül’ün tek tutuklaması olmadı. Olaydan sonra Erdoğan Şengönül’ün evinde arama yapıldı. Aramalarda, 1 adet ruhsatsız tabanca ve toplam 390 adet fişek ele geçirildi. Bu suçtan da ifadesi alınan Şengönül, “Silah ve fişekler bana ait ama hiç kullanılmamıştır, ne zaman aldığımı hatırlamıyorum” dedi. Ancak tutuklanmaktan kurtulamadı. Hakimlik, Şengönül’ün ‘kasten öldürme’ suçunun yanı sıra ‘Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma’ suçundan da tutuklanmasına karar verdi.

        DÖVENLER DE TUTUKLANDI

        Öte yandan, Erdoğan Şengönül’ü öldüresiye döven şüphelilerden Adnan Bayraktar (28), Volkan Arslan (32) ve Cenk Arslan (39) da hakimlik sorgularının ardından ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklandı. Hüseyin Arslan ise yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza şeklinde adli kontrolle serbest bırakıldı.

        “MAKTUL ÖNÜMDE VURULDU, KENDİMİ SAVUNDUM”

        Şüphelilerin hakimlik sorguları ortaya çıktı. Şüpheli Adnan Bayraktar savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, “Oradaki kişiyi tanımadığım için Hüseyin Arslan’ı ve kendimi savunmaya çalıştım. Maktul bir metreden daha az mesafede önümde vuruldu. Olay olduktan sonra ilk tampon yapan ve müdahale eden benim, karakola giden ilk şahıs da benim, zarar vermeyle alakam yoktur. Erdoğan Şengönül olayı kendisi başlatmıştır.” dedi.

        “LİNÇ EDİLMESİN DİYE UZAKLAŞTIRDIM”

        Darp şüphelilerinden Cenk Arslan savunmasında, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, “Olaya sonradan dahil oldum. Ferşat Bey’in iki arabanın yanında olduğunu gördüm. Sonra babamı gördüm, babama yaklaştığımda Erdoğan Şengönül silahı bana doğrulttu, ‘Yaklaşma seni vururum’ dedi. Beni vuracaktı, gözlerinde gördüm. Silahı babam aldı, ben olaya yan kapıdan müdahil oldum, ben olayı bilmediğim için olay yerine girdim, silahı bıraksın diye omzuna tekme attım, sonra baktığımda elinde silah yoktu, olay yerinden uzaklaştırdım. Bizim orada inşaatlar vardır, gelen insanlar linç edecekti. Linç olmasın diye olay yerinden uzaklaştırdım, serbest bırakılmamı talep ediyorum” dedi.

        “SİLAHI NAMLUSUNDAN KAPTIM”

        Linç girişimine karışan Hüseyin Arslan da savunmasında, suçlamayı kabul etmediğini belirterek, “Olayın başında ben yokum, silah sesinden sonra ben oraya geldim, Ferşat beyi vuran arkadaşı ben gördüm. Arabanın içinden ona 2 kurşun sıkmış, ben oraya gelene kadar Ferşat abi düştü. Arabanın arkasından 1 el daha ateş edip vuruyor, gelirken benim önüme geldi, ‘Yaklaşma seni vururum’ dedi. ‘Sen ne yapıyorsun abi’ dedim, sonra oğlum geldi, silahı ona çevirince ben silahı namlusundan kaptım. Silahı alarak emniyet güçlerine teslim ettim, ben kimseye vurmadım, yaralamadım.” dedi.

        “ŞAHSI ARABADAN ÇIKARTTIM”

        Şüpheli Volkan Arslan savunmasında da, suçlamaları kabul etmediğini belirterek, “Olaya en son dahil oldum, silah sesini duyduktan sonra inşaatın önüne çıktım. Abim ve babama silah doğrultulduğunu gördüm. Silah abime doğrultulurken babam silahı tuttu. Arka kapıdaydılar, ben de içeri girdim, bir şey yapamadan dışarı çıktım. Şahsı araçtan çıkarttım, olay yerinden şahsı uzaklaştırdıktan sonra Ferşat abinin yanına gittik, serbest bırakılmamı talep ediyorum.” dedi.

        Fotoğraflar: DHA

