Donald Trump: İran'ın anlaşmak için gerçek bir isteği yok
İran'a yönelik saldırılara ilişkin açıklamada bulunan ABD Başkanı Donald Trump, "İran anlaşmaya çok yaklaştı sonra geri adım attı. Şu an anlaşmak için gerçek bir niyeti yok." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik devam eden saldırılara ilişkin İsrail basınına açıklamalarda bulundu.
Kanal 12'ye konuşan Trump, "İran anlaşmaya çok yaklaştı sonra geri adım attı. Şu an anlaşmak için gerçek bir niyeti yok." ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştüğünü ve fikir birliğine vardıklarını belirtti.
Donald Trump, "Bu savaştan kurtulmanın birçok yolu var ve istediğim zaman süreyi uzatabilir veya kısaltabilirim." şeklinde konuştu.
ABD merkezli haber platformu Axios'a konuşan Trump, "Uzun süre devam edip tümünü ele geçirebilirim. Ya da 2-3 gün içinde bitirebilirim." dedi.
Sabah saatlerinde başlayan saldırıların ardından açıklamada yapan Trump; İran Devrim Muhafızları'na, İran silahlı kuvvetlerine ve polis mensuplarına silah bırakmaları çağrısında bulunarak "Aksi takdirde ölümle karşı karşıya kalırsınız." demişti.
"47 yıldır İran rejimi 'Amerika'ya ölüm' sloganları atarak ABD'yi, askerleri ve birçok ülkedeki masum insanları hedef alan bitmek bilmeyen bir kan ve toplu katliam kampanyası yürüttü." ifadesini kullanan Trump, bölgedeki İran bağlantılı unsurların son yıllarda Orta Doğu'da konuşlanmış ABD kuvvetlerine, deniz ve ticari gemilere ve uluslararası nakliye limanlarına karşı saldırılar düzenlemeye devam ettiğini söylemişti.
Trump, bu durumu "kitlesel bir terör eylemi" olarak tanımlayarak ABD'nin "artık buna tahammül etmeyeceğini" belirtmişti.
İran'ı "dünyanın bir numaralı terör destekçisi devlet" olarak niteleyen Trump, İran yönetiminin ülkede protesto eden on binlerce vatandaşını öldürdüğünü iddia etmişti.
İRAN HALKINA SESLENDİ
Trump, İran'ın deniz gücünün hedef alınacağını ve füze sanayisinin ortadan kaldırılacağını belirterek bölgedeki İran bağlantılı unsurların bölgeyi ya da dünyayı istikrarsızlaştırmasına izin vermeyeceklerinin altını çizdi.
İran halkına seslenen Trump, ülkenin geleceğinin halkın ellerinde olduğunu söyleyerek İran halkından Tahran yönetimine karşı harekete geçmeleri çağrısında bulundu.
Trump, "Özgürlüğünüzün vakti yaklaştı. Sığınakta kalın. Evinizden çıkmayın. Dışarısı çok tehlikeli. İşimizi bitirene kadar her yere bombalar düşecek. Yönetiminizi devralın." ifadelerini kullandı.