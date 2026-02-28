Galatasaray: 3 - Alanyaspor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Galatasaray sahasında Corendon Alanyaspor'u 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılılara galibiyeti getiren golleri Sacha Boey, Lucas Torreira ve Victor Osimhen kaydederken; konuk takımın tek golü ise Steve Mounie'den geldi. Bu sonucun ardından G.Saray maç fazlasıyla Fenerbahçe ile puan farkını 5'e yükseltti.
G.Saray'a galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada Sacha Boey, 58'de Lucas Torreira ve 83. dakikada ise Victor Osimhen kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 49'da Steve Mounie'den geldi. Ayrıca Galatasaray'ın 22. dakikada Sacha Boey ile attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Bu sonucun ardından G.Saray 58 puana yükselerek en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 5'e yükseltti. Üst üste 2. maçını kaybeden Alanyaspor ise 26 puanda kaldı.
Ligin 25. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Alanyaspor ise sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.
OSIMHEN'DEN 17 GOL!
Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Alanyaspor maçıyla bu sezonki 17. gol sevincini yaşadı. Osimhen, bu gollerin 10’unu Trendyol Süper Lig’de, 7’sini ise UEFA Şampiyonlar Ligi’nde attı.
Müsabakaya 11’de başlayan Victor Osimhen, 86. dakikada yerini Mauro Icardi’ye bıraktı.
TARAFTARDAN ŞAMPİYONLUK PANKARTI
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa inandıklarını belirten pankartlar açtı.
Taraftarlar, müsabaka öncesinde tribünlerde "Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin" "Herkesin alkışladığı şampiyon yine biz olacağız" "Bu takım bu sene söke söke şampiyon" "Şampiyon olduğumuzda da basiretiniz bağlanacak" yazılı pankartlar kaldırdı.
Taraftarlar, maçtan önce sarı-kırmızılı futbolcuları çağırarak moral ve destek verdi.
MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada Hwang'ın pasında sol kanatta topla buluşan Meschack, çaprazdan ceza sahasına girip meşin yuvarlağa yerden sert vurdu. Kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi.
14. dakikada Meschack'ın soldan ortasında Galatasaray savunmasının uzaklaştırmak istediği topa penaltı noktası üzerindeki Mounie röveşatayla vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan'da kaldı.
22. dakikada Sane'yle verkaç yapan Torreira, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda atağa katılan Boey'a pasını aktardı. Bu futbolcu, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. VAR uyarısı sonrasında ofsayt gerekçesiyle gol, iptal edildi.
31. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Eren'in pasında sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, ceza sahasına girip rakibinden sıyrıldı. Son çizgiye inen Barış'ın vuruşunda, kaleci Victor'un müdahale ettiği top direğe çarpıp kornere gitti.
35. dakikada Boey'un şutunda savunmadan seken top, ceza yayı önündeki Sara'da kaldı. Bu futbolcunun plasesinde, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.
39. dakikada orta sahada topla buluşan Hwang, kaleci Uğurcan Çakır'ın önde olduğunu görünce uzaktan vurdu. Uğurcan'ın parmaklarının ucuyla müdahale ettiği top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü.
45+2. dakikada Galatasaray öne geçti. Torreira'nın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Boey, yerden plase bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Victor'un sağından filelere gönderdi: 1-0.
İlk 45 dakikayı Galatasaray 1-0 önde tamamladı.
46. dakikada sağ kanatta topla buluşan Hadergjonaj'ın ceza sahası içine gönderdiği ortada iyi yükselen Makouta kafayı vurdu. Meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.
49. dakikada Corendon Alanyaspor beraberliği sağladı. Makouta'nın pasında sağ kanatta topla buluşan Hadergjonaj, ceza sahası içindeki Mounie'ye ortaladı. Bu futbolcunun kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kalecinin solundan filelere gitti: 1-1.
58. dakikada Galatasaray yeniden öne geçti. Sara'nın kafayla indirdiği meşin yuvarlağı alan Osimhen, düzeltip röveşata yaptı. Savunmadan seken top, Torreira'nın önünde kaldı. Bu futbolcu, yakın mesafeden sert bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1.
62. dakikada Alanyaspor etkili geldi. Hwang'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Makouta, ceza yayı üzerine hareketlenen Mounie'ye pasını aktardı. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda, top az farkla yandan dışarı çıktı.
81. dakikada orta sahada kontrol ettiği topla rakip ceza sahası önüne gelen Sane, meşin yuvarlağı Osimhen'le buluşturdu. Nijeryalı futbolcu, ceza sahası sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kaldı. Osimhen'in aşırtma vuruşunda, kaleci Victor son anda gole izin vermedi.
83. dakikada Galatasaray farkı 2'ye çıkardı. Alanyaspor kalecisi Victor'un hatalı pasında araya giren Osimhen, kaleciyi çalımlayıp meşin yuvarlağı filelere yolladı: 3-1.
Müsabaka, Galatasaray'ın 3-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.