Trendyol Süper Lig'in 24. hafta karşılaşmasında Galatasaray ile Corendon Alanyaspor kozlarını paylaştı. 4 gol çıkan mücadeleyi sarı-kırmızılılar 3-1 kazandı.

G.Saray'a galibiyeti getiren golleri 45+2. dakikada Sacha Boey, 58'de Lucas Torreira ve 83. dakikada ise Victor Osimhen kaydetti. Konuk takımın tek golü ise 49'da Steve Mounie'den geldi. Ayrıca Galatasaray'ın 22. dakikada Sacha Boey ile attığı gol, VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu sonucun ardından G.Saray 58 puana yükselerek en yakın rakibi Fenerbahçe ile puan farkını maç fazlasıyla 5'e yükseltti. Üst üste 2. maçını kaybeden Alanyaspor ise 26 puanda kaldı.

Ligin 25. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. Alanyaspor ise sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

OSIMHEN'DEN 17 GOL! Galatasaray’ın Nijeryalı futbolcusu Victor Osimhen, Alanyaspor maçıyla bu sezonki 17. gol sevincini yaşadı. Osimhen, bu gollerin 10’unu Trendyol Süper Lig’de, 7’sini ise UEFA Şampiyonlar Ligi’nde attı. Müsabakaya 11’de başlayan Victor Osimhen, 86. dakikada yerini Mauro Icardi’ye bıraktı. TARAFTARDAN ŞAMPİYONLUK PANKARTI Sarı-kırmızılı taraftarlar, Trendyol Süper Lig'de şampiyonluğa inandıklarını belirten pankartlar açtı. Taraftarlar, müsabaka öncesinde tribünlerde "Kaybettiğinde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin" "Herkesin alkışladığı şampiyon yine biz olacağız" "Bu takım bu sene söke söke şampiyon" "Şampiyon olduğumuzda da basiretiniz bağlanacak" yazılı pankartlar kaldırdı. Taraftarlar, maçtan önce sarı-kırmızılı futbolcuları çağırarak moral ve destek verdi.

MAÇTAN DAKİKALAR 10. dakikada Hwang'ın pasında sol kanatta topla buluşan Meschack, çaprazdan ceza sahasına girip meşin yuvarlağa yerden sert vurdu. Kaleci Uğurcan Çakır gole izin vermedi. REKLAM 14. dakikada Meschack'ın soldan ortasında Galatasaray savunmasının uzaklaştırmak istediği topa penaltı noktası üzerindeki Mounie röveşatayla vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan'da kaldı. 22. dakikada Sane'yle verkaç yapan Torreira, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda atağa katılan Boey'a pasını aktardı. Bu futbolcu, meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. VAR uyarısı sonrasında ofsayt gerekçesiyle gol, iptal edildi. 31. dakikada Galatasaray gole yaklaştı. Eren'in pasında sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, ceza sahasına girip rakibinden sıyrıldı. Son çizgiye inen Barış'ın vuruşunda, kaleci Victor'un müdahale ettiği top direğe çarpıp kornere gitti. 35. dakikada Boey'un şutunda savunmadan seken top, ceza yayı önündeki Sara'da kaldı. Bu futbolcunun plasesinde, meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı. 39. dakikada orta sahada topla buluşan Hwang, kaleci Uğurcan Çakır'ın önde olduğunu görünce uzaktan vurdu. Uğurcan'ın parmaklarının ucuyla müdahale ettiği top üst direğe çarpıp oyun alanına döndü. REKLAM 45+2. dakikada Galatasaray öne geçti. Torreira'nın pasında ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Boey, yerden plase bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Victor'un sağından filelere gönderdi: 1-0. İlk 45 dakikayı Galatasaray 1-0 önde tamamladı.