        Mamdani'den tepki: Amerikalılar bunu istemiyor

        Mamdani'nin ABD operasyonuna tepki: Amerikalılar rejim değişikliği peşinde bir savaş daha istemiyor

        ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı operasyonların ardından açıklama yapan New York Belediye Başkanı Mamdani, Amerikalıların bunu istemediğini söyledi. Mamdani, "Amerikalılar bunu istemiyor. Rejim değişikliği peşinde bir savaş daha istemiyorlar" ifadelerini kullandı

        Habertürk
        Giriş: 28.02.2026 - 21:39
        Mamdani'den tepki: Amerikalılar bunu istemiyor

        ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından açıklama yapan New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, "Amerikalıların rejim değişikliği peşinde bir savaş daha istemediğini" vurguladı.

        Mamdani, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Bugün ABD ve İsrail tarafından İran'a düzenlenen askeri saldırılar, yasadışı bir saldırganlık savaşında felaket boyutunda bir tırmanışa işaret ediyor. Şehirlerin bombalanması. Sivillerin öldürülmesi. Yeni bir savaş alanının açılması." ifadelerini kullandı.

        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı
        İsrail ve ABD, İran'a saldırdı Haberi Görüntüle

        "AMERİKALILAR BUNU İSTEMİYOR"

        "Amerikalılar bunu istemiyor. Rejim değişikliği peşinde bir savaş daha istemiyorlar." diyen Mamdani, "Ekonomik krizden kurtulmak istiyorlar. Barış istiyorlar. Her New Yorklunun güvende olduğundan emin olmaya odaklanmış durumdayım. Polis Komiserimiz ve acil durum yönetimi yetkilileriyle temas halindeyim." dedi.

        ABD-İsrail İran'a saldırdı!
        ABD-İsrail İran'a saldırdı! Haberi Görüntüle

        "BURADA GÜVENDE OLACAKSINIZ"

        Mamdani, "Tedbir amaçlı olarak, kurumlar arası koordinasyonu artırmak ve hassas bölgelerdeki devriyeleri güçlendirmek de dahil olmak üzere proaktif adımlar atıyoruz. Ayrıca, özellikle İranlı New Yorklulara seslenmek istiyorum: Sizler bu şehrin dokusunun bir parçasısınız; komşularımız, küçük işletme sahipleri, öğrenciler, sanatçılar, işçiler ve toplum liderlerisiniz. Burada güvende olacaksınız." ifadelerini kullandı.

        Arakçi: Bu saldırılar cezasız kalmayacak
        Arakçi: Bu saldırılar cezasız kalmayacak Haberi Görüntüle
        Dışişleri: Türkiye arabuluculuğa hazır
        Dışişleri: Türkiye arabuluculuğa hazır Haberi Görüntüle
        Pezeşkiyan: Saldırı tarihsel hafızadan silinmeyecek
        Pezeşkiyan: Saldırı tarihsel hafızadan silinmeyecek Haberi Görüntüle
