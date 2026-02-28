Mamdani'den tepki: Amerikalılar bunu istemiyor

Mamdani'nin ABD operasyonuna tepki: Amerikalılar rejim değişikliği peşinde bir savaş daha istemiyor
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı operasyonların ardından açıklama yapan New York Belediye Başkanı Mamdani, Amerikalıların bunu istemediğini söyledi. Mamdani, "Amerikalılar bunu istemiyor. Rejim değişikliği peşinde bir savaş daha istemiyorlar" ifadelerini kullandı
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından açıklama yapan New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, "Amerikalıların rejim değişikliği peşinde bir savaş daha istemediğini" vurguladı.
Mamdani, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Bugün ABD ve İsrail tarafından İran'a düzenlenen askeri saldırılar, yasadışı bir saldırganlık savaşında felaket boyutunda bir tırmanışa işaret ediyor. Şehirlerin bombalanması. Sivillerin öldürülmesi. Yeni bir savaş alanının açılması." ifadelerini kullandı.
"AMERİKALILAR BUNU İSTEMİYOR"
"Amerikalılar bunu istemiyor. Rejim değişikliği peşinde bir savaş daha istemiyorlar." diyen Mamdani, "Ekonomik krizden kurtulmak istiyorlar. Barış istiyorlar. Her New Yorklunun güvende olduğundan emin olmaya odaklanmış durumdayım. Polis Komiserimiz ve acil durum yönetimi yetkilileriyle temas halindeyim." dedi.
"BURADA GÜVENDE OLACAKSINIZ"
Mamdani, "Tedbir amaçlı olarak, kurumlar arası koordinasyonu artırmak ve hassas bölgelerdeki devriyeleri güçlendirmek de dahil olmak üzere proaktif adımlar atıyoruz. Ayrıca, özellikle İranlı New Yorklulara seslenmek istiyorum: Sizler bu şehrin dokusunun bir parçasısınız; komşularımız, küçük işletme sahipleri, öğrenciler, sanatçılar, işçiler ve toplum liderlerisiniz. Burada güvende olacaksınız." ifadelerini kullandı.