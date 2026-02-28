Mamdani'den tepki: Amerikalılar bunu istemiyor

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından açıklama yapan New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, "Amerikalıların rejim değişikliği peşinde bir savaş daha istemediğini" vurguladı.

Today’s military strikes on Iran — carried out by the United States and Israel — mark a catastrophic escalation in an illegal war of aggression. Bombing cities. Killing civilians. Opening a new theater of war. Americans do not want this. They do not want another war in pursuit… — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) February 28, 2026

Mamdani, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Bugün ABD ve İsrail tarafından İran'a düzenlenen askeri saldırılar, yasadışı bir saldırganlık savaşında felaket boyutunda bir tırmanışa işaret ediyor. Şehirlerin bombalanması. Sivillerin öldürülmesi. Yeni bir savaş alanının açılması." ifadelerini kullandı.

"AMERİKALILAR BUNU İSTEMİYOR"

"Amerikalılar bunu istemiyor. Rejim değişikliği peşinde bir savaş daha istemiyorlar." diyen Mamdani, "Ekonomik krizden kurtulmak istiyorlar. Barış istiyorlar. Her New Yorklunun güvende olduğundan emin olmaya odaklanmış durumdayım. Polis Komiserimiz ve acil durum yönetimi yetkilileriyle temas halindeyim." dedi.

"BURADA GÜVENDE OLACAKSINIZ"

Mamdani, "Tedbir amaçlı olarak, kurumlar arası koordinasyonu artırmak ve hassas bölgelerdeki devriyeleri güçlendirmek de dahil olmak üzere proaktif adımlar atıyoruz. Ayrıca, özellikle İranlı New Yorklulara seslenmek istiyorum: Sizler bu şehrin dokusunun bir parçasısınız; komşularımız, küçük işletme sahipleri, öğrenciler, sanatçılar, işçiler ve toplum liderlerisiniz. Burada güvende olacaksınız." ifadelerini kullandı.