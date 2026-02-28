Galatasaray, Süper Lig'de iç sahada kaybetmiyor!

SON 5 MAÇTA 9 GOL YEDİ

Sarı-kırmızılı ekip, çıktığı son 5 resmi müsabakada kalesinde 9 gole engel olamadı.

Son olarak kalesini Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda 3-0 kazandığı Çaykur Rizespor mücadelesinde kapatan Galatasaray, bu karşılaşmanın ardından ligde 3, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 2 maça çıktı.

Galatasaray, söz konusu süreçte ikas Eyüpspor ve Corendon Alanyaspor'dan birer, TÜMOSAN Konyaspor'dan 2, İtalyan temsilcisi Juvenstus'tan ise 2 maçta toplamda 5 gol yedi.