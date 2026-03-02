Rabia Soytürk: Deniz Çakır'ın sözlerine katılıyorum

Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Rabia Soytürk önceki gün Etiler’de görüntülendi. Oyuncu, "Cilt bakımına gidiyorum, geç kaldım" dedi.

Soytürk’e, Deniz Çakır’ın, "Sektörde kadınların raf ömrü var" açıklaması hatırlatıldı. Oyuncu, "Sözlerine katılıyorum. Bence de bir raf ömrü var. Ben bir haksızlık olduğunda sessiz kalmayı tercih ediyorum. Çok ses çıkarsak da bir şey olmuyor. Her şeyi elde edemiyoruz" dedi.

Deniz Çakır

Deniz Çakır, "Hayatta olduğu gibi dizilerde de kadınlara bir raf ömrü var gibi bakılıyor. Erkekler aynı kalırken, kadınlar güncelleniyor. Bu biraz haksızlık ama bu tabii ki yeni bir şey değil" demişti.

Geçtiğimiz haftalarda Hakan Sabancı ile birlikte olduğu iddia edilen Soytürk, aşk haberlerine sessiz kaldı. Soytürk sonrasında ise, "Allah karşıma hayırlı olarak kimi çıkarırsa… Allah’ın takdiri" diyerek, aşkı aramadığını dile getirdi.

Hakan Sabancı

Rabia Soytürk, ayrıca kürkünün gerçek olmadığını da sözlerine ekledi.