        Haberler Dünya WSJ: ABD ve İsrail, İran'a yönelik saldırılarında 2 bin hedefi vurdu | Dış Haberler

        WSJ: ABD ve İsrail, İran'a yönelik saldırılarında 2 bin hedefi vurdu

        Wall Street Journal, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı operasyonlarda 2 bin hedefi vurduğunu yazdı. Gazetenin haberine göre, saldırılarda, üst düzey askeri ve siyasi yetkililer, hava savunma sistemleri, balistik füzeler ve fırlatma rampalarının yanı sıra istihbarat hedefleri ve komuta merkezleri hedef alındı

        Giriş: 02.03.2026 - 11:07
        WSJ yazdı: ABD ve İsrail 2 bin hedefi vurdu

        ABD ile İsrail’in, İran'a yönelik saldırılarının başlangıcından bu yana 2 bin hedefi vurduğu bildirildi.

        Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin bilgi sahibi iki kişiye dayandırdığı haberine göre saldırılar, üst düzey askeri ve siyasi yetkililer, hava savunma sistemleri, balistik füzeler ve fırlatma rampalarının yanı sıra istihbarat hedefleri ve komuta merkezlerini hedef aldı.

        ABD ve İsrail, İran'a yönelik saldırılarının başlangıcından bu yana bu ülkedeki 2 bin hedefi vurdu.

        İsrailli askeri yetkili de "ABD ve İsrail ordusunun, son birkaç ayda kapsamlı bir hedef listesi çıkarmak için binlerce saat birlikte çalıştıkları" bilgisini paylaştı.

        ⁠ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

        İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

        İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

        İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.

