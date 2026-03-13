13 Mart 2026: Bugün ne oldu? İşte günün öne çıkan haberleri

Siyasetten spora, magazinden ekonomiye... Türkiye'de ve dünyada öne çıkan başlıkları, günün kaçırılmaması gereken haberlerini Helin Genç, Haberturk.com Haber Merkezi'ne soruyor. İşte 13 Mart 2026'nın öne çıkan haberleri...

* ABD Savunma Bakanı Hegseth: İran lideri Mücteba Hamaney yaralı. Görünümünde kalıcı hasar var. Biz İran'ı vurmaya devam edeceğiz. İran'a en yoğun saldırıları düzenleyeceğimiz gün bugün olacak

* MSB: İran füzesi imha edildi! Güvenlik kaynakları: İhtiyatlı tavrımız sonsuz bir tolerans değildir

* Konut satışları, şubat ayında geçtiğimiz yıla göre yüzde 5,9 artarak 124 bin 549 oldu. Kredili satışlar yüzde 42,3 yükseldi. Kredili satışın toplam satış içerisindeki payı yüzde 20,10 ile Mayıs 2023'ten beri en yüksek seviyeye geldi

* Tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, 78 yaşında hayata veda etti

* Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran: Bahanelere sığınan bir insan değilim ama bu demek değil ki bir haksızlık yok. Evet ben Galatasaray'ın kollandığına inanıyorum