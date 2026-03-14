Haftanın Kitapları
Biyografiden öyküye, araştırmadan romana, anıdan şiire bu hafta da pek çok kitap okurla buluştu. İşte yeni çıkan kitaplar arasından sizin için seçtiklerimiz... Keyifli okumalar...
AĞACA DÖNÜŞEN KIZ
(Natsuko İmamura)
Japon yazar Natsuko İmamura kaleminden çıkan Ağaca Dönüşen Kız, Can Yayınları etiketiyle raflardaki yerini aldı. İmamura kitapta, toplumun kenarında duran kadınları; sessiz kalanları, görmezden gelinenleri, dönüşerek var olmaya çalışanları anlatıyor. Gerçek ile fantezinin sınırlarının silikleştiği bu hikâyelerde, kadınlık deneyimi bir bedene değil, bazen bir ağaca, bazen bir ruha, bazen de bir kediye sığınıyor. Asa, herkese bir şeyler sunmak isteyen ama hep reddedilen bir kız; sonunda kendini bir yemek çubuğuna dönüştürerek kabul edilme arzusunu gerçekleştirmeye çalışıyor. Nami, ona fırlatılan hiçbir nesnenin isabet etmediği bir bedende yaşarken, ruhuna dokunan şiddeti sessizlikle karşılıyor. Bir kedi gibi yaşamayı seçen Mayumi ise kendini inkâr etse bile boyun eğmekten kurtulamıyor. Şintoist çağrışımlar, fablvari anlatımlar ve toplumsal eleştirilerle örülü üç öyküden oluşan Ağaca Dönüşen Kız, nesnelerin bile ruh taşıyabildiği bir evrende, kadın olmanın ne anlama geldiğini sarsıcı bir dille sorguluyor.
LALE DEVRİ Mİ?
VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY), editörlüğünü Prof. Dr. Selim Karahasanoğlu’nun üstlendiği “Lale Devri mi?” adlı eseri okurlarla buluşturuyor. Kitabın bölümleri, ilki 2015 yılında Sakarya’da, ikincisi 2018’de Tiran’da, üçüncüsü ise 7–9 Eylül 2022 tarihlerinde İstanbul Medeniyet Üniversitesi’nde gerçekleştirilen III. Uluslararası Osmanlı Araştırmaları Kongresi’ne (OSARK) sunulan tebliğler temel alınarak, bir çalıştay kapsamında hazırlanmış. 1718–1730 yılları arasındaki dönemin kültürel, siyasi ve toplumsal boyutlarını ele alan makalelerden oluşan bu derleme, Ahmed Refik ve onu izleyen tarihçilerin söz konusu dönemi bir “edebî dönem icadı” olarak kurguladıklarını ortaya koymayı amaçlıyor. Eser, lalenin simgesel gölgesinde kalan bu zaman dilimini yeni araştırmalar ışığında yeniden tanımlamayı ve anlamlandırmayı hedefliyor.
SEVGİ EMEĞİ
(Stephen Grosz)
"Işığı görmek için karanlığa inmeniz gerekir." Bir intiharın ardından on yıl boyunca hiçbir şey yapamayan bir heykeltıraşın dehşet verici rüyası, ihanetin ahlaki boyutlarını tartışan analistlerin kavgası, hamilelik korkusunu manastır duvarlarının ardına gizleyen eski bir rahibe. Hepsi, bir psikanalistin muayene odasından süzülüp gelen; arzu, kalp kırıklığı ve sevgiye ışık tutan hikâyeler…Konuşmak, dinlemek ve anlamak üzerine muazzam bir eser olan İncelenen Hayatlar kitabının yazarı Stephen Grosz, Yapı Kredi Yayınları'ndan çıkan, bu kitabında, aşka ve sevgiye dair önemli sorulara yanıt bulmaya çalışırken öykülerdeki kendini kandırma katmanlarını tek tek kaldırıyor ve altındaki çatışmalı arzuları, korkuları ve yasları keşfediyor. Ortaya sadece kalbin gizemlerine değil, psikanalizin etik sınırlarına ve insan ruhunun karanlık dehlizlerine dair sarsıcı bir kitap çıkıyor. Sevgi Emeği, kaybın gerçekliğini kabul etmeden tam anlamıyla sevmenin, ölümün gerçekliğini kabul etmeden tam anlamıyla yaşamanın mümkün olmadığını hatırlatan; karanlık, alegorik ve unutulmaz bir başucu eseri.
OSMANLI'DAN CUMHURİYET'E ŞİİR ANTOLOJİSİ
Can Yayınları, mart ayında Abdullah Ezik tarafından yayına hazırlanan iki antolojiyi okurla buluşturuyor. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Öykü Antolojisi, Tanzimat’la birlikte Türk edebiyatının öykü türü bağlamında nasıl geliştiğini merkeze alırken, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Şiir Antolojisi, Tanzimat’la başlayan süreçte yeni Türk şiirinin izinden gidiyor. Öykü Antolojisi, geç dönem Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan çizgide Türk edebiyatının karşılaştığı yeni edebî formları, bu formları işlek hale getiren yazarları ve onların öykülerini merkeze alan bir çalışma olarak gün yüzüne çıkıyor. Yazarlara dair açıklayıcı notlarla birlikte hazırlanan kitapta yer alan öyküler günümüz Türkçesiyle okurla buluşuyor. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Şiir Antolojisi, geç dönem Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanan çizgide Türk edebiyatının nasıl dönüştüğünü, hangi isimler ve odaklar etrafında şekillendiğini merkeze alan bir çalışma olarak öne çıkıyor. Şairlere dair açıklayıcı notlar, orijinal ve günümüz Türkçesi şiirlerle zenginleşen bir antoloji...
STOACI YAŞAM REHBERİ
(Joseph Piercy)
Modern dünyanın koşuşturmasında gerçekten sakin kalmak mümkün mü? Stoacılık, binlerce yıllık bilgeliğiyle aynı soruya günümüzde de güçlü bir yanıt veriyor: Kontrol edebildiğine odaklan; edemediğini ise bırak. Doğan Kitap'tan çıkan Stoacı Yaşam Rehberi, Seneca’nın dinginliğini, Epiktetos’un netliğini ve Marcus Aurelius’un içsel denge arayışını günümüze taşıyor. Düşüncelerimizi nasıl dönüştürebileceğimizi, duygularımızı nasıl yönetebileceğimizi ve karakterimizi nasıl bilinçli şekilde geliştirebileceğimizi sade ve uygulanabilir adımlarla anlatıyor. Kaybın, hayal kırıklığının ve belirsizliğin karşısında sağlam durmak bir şans işi değil, öğrenilebilen bir beceri. Stoacı yaklaşım; kariyerinizde, ilişkilerinizde ve kişisel yolculuğunuzda daha net, daha güçlü ve daha dengeli bir duruş sergilemeniz için güvenilir bir zihinsel pusula sunuyor.
BENİM MÜKEMMEL HAYATIM
(Kim Aeran)
Hızla yaşlanmaya sebep olan bir hastalık yüzünden eve hapsolmasına rağmen Arım hayatı sonuna kadar yaşar. Anne ve babasının hikâyeleriyle kurduğu düşsel dünyada, altmış yaşındaki komşusu ve en yakın dostu Jang Dede’yle yaptığı sohbetlerde ve asla göremeyeceği yerleri ziyaret etmesini mümkün kılan kitaplarda teselli bulur. Son birkaç aydır ise bir taslak üzerinde çalışmaktadır. Ailesi ve çocukluğu hakkında anne ve babasının o sıkça süslediği hikâyeleri bir araya getirmektedir. Bunu doğum gününde, annesi ve babasına son bir hediye olarak sunmayı ummaktadır: Onların kendi aşk hikâyeleri. Birbirine sıkı sıkıya bağlı bir ailenin geçmişini ve bugününü iç içe geçiren Kim Aeran, İthaki Yayınları'ndan çıkan, Benim Mükemmel Hayatım’da insani duyguların tüm yelpazesini satırlara taşıyor: Mutluluk ve üzüntü, acı ve rahatlama, boşluk ve anlam…
GÜRÜLTÜLÜ CANAVAR
(Hakan Tan)
Osmanlı şehirlerinde bir gün ansızın ortaya çıkan, duman püskürten ve gürültüsüyle sokakları titreten tuhaf bir makine... Kimileri ona hayranlıkla bakıyor, kimileri ise korkuyla geri çekiliyordu. Çünkü bu yeni araç yalnızca bir ulaşım aracı değil, modern dünyanın habercisiydi. Avrupa ve Amerika’da hızla yayılan otomobil teknolojisi, 19. yüzyılın sonlarında Osmanlı topraklarına ulaştığında yalnızca yolları değil, gündelik hayatı, şehir düzenini ve toplumsal alışkanlıkları da sarsmaya başladı. Dar sokaklara ve faytonların hâkim olduğu ulaşım düzenine giren bu yeni makine, kısa sürede merakın ve tartışmanın odağı hâline geldi. Hakan Tan, Kronik Kitap'tan çıkan eserinde arşiv belgelerinden gazetelere, yabancı basından edebî metinlere uzanan geniş bir kaynak ağıyla otomobilin Osmanlı’daki izini sürüyor. Saray bahçelerinde yapılan ilk denemelerden İstanbul sokaklarında yaşanan kazalara, gümrükteki bürokratik tereddütlerden ilk otomobil sahiplerine kadar uzanan bu hikâye, modernleşmenin gündelik hayat üzerindeki etkilerini çarpıcı ayrıntılarla gözler önüne seriyor.
HEGEL'DE ÖZGÜRLÜK FELSEFESİ
(Paul Franco)
İnsan özgürlüğü, modern siyaset felsefesinin merkezinde yer alan en derin sorudur. Hobbes'tan Rousseau'ya, Kant'tan Fichte'ye uzanan geniş düşünce geleneği bu soruya farklı yanıtlar üretmiş olsa da, özgürlüğün akılsal, tarihsel ve toplumsal bir bütünlük içinde nasıl gerçekleşebileceğini en kapsamlı biçimde açıklayan isim Hegel olmuştur. Paul Franco Bigle Kültür Sanat Yayınları'ndan çıkan bu eserinde, Hegel'in özgürlük anlayışını yalnızca Hukuk Felsefesi çerçevesinde değil, onun bütün felsefi sisteminin gelişim çizgisi boyunca izleyerek ele alıyor. Özgürlüğün soyut bir hak olmaktan nasıl çıkarak aile, sivil toplum ve devlet düzlemlerinde somut bir varoluşa dönüştüğünü; öz-belirlenim fikrinin nasıl derinleşerek tin gerçekliği içinde yeni bir anlam kazandığını son derece berrak bir dille ortaya koyuyor. Çalışmanın dikkate değer yönü, Hegel'in sistemini yalnızca siyasi bir model olarak değil, modern özgürlük düşüncesinin doruk noktası olarak konumlandırması...
PATİKALARIN ÇAĞRISI
(İbrahim Tökel)
Patikaların Çağrısı, modern zamanların gürültülü ortamında kenarda köşede kalmış soruları, unutulmuş yürüyüşleri ve görmezden gelinen eşikleri yoklayan bir kitap. İbrahim Tökel Hece Yayınları'ndan çıkan kitapta, tarihin, kültürün ve düşüncenin ana yollarından ziyade patikalarında yürümeyi tercih ediyor. Çünkü bazen hakikat, kalabalık caddelerde değil, unutulmaya yüz tutan dar geçitlerde saklıdır... Şövalyelerden samuraylara, fetâdan fütüvvete uzanan kavram haritaları; modernliğin sıkıcı tekrarlarıyla yüzleşen insanın arayışı; büyük tarih ile küçük tarih arasındaki gerilim; Gazze'den Japon estetiğine Alplerden Osmanlı uç beyliklerine uzanan düşünsel sıçramalar aynı yürüyüşün içinde kendine yer bulyor. Patikaların Çağrısı, "Ne oldu?"dan çok "Nasıl oldu?"yu, "Neden böyleyiz?"den çok "Başka türlü olabilir miydi?" sorusunu diri tutan bir kitap...
YÜZME BİLMEYEN BALIK
(Özlem Gökbel)
Yüzme Bilmeyen Balık, hafızanın loş aralıklarından bugüne uzanan şiirleriyle okuru zamanlar arasında bir yolculuğa davet ediyor. Şiirlerinde unutulan hâlleri, alışılagelmiş hayat akışında gözden kaçan duyguları ve içsel devinimleri görünür kılan kitap; okurla sakin, derinlikli ve şiirin nahif diline yaslanan bir bağ kuruyor. Her şiir, geçmiş ile bugünü aynı satırda buluşturan izler taşıyor. Kitap, yazarın ilk şiir kitabı olmasıyla da dikkat çekiyor. Mümkün Kitap'tan çıkan kitapta, şiirlere özel olarak hazırlanan çizimler, kitabın atmosferini görsel olarak destekleyerek okuma deneyimini zenginleştiriyor. Geçmişe dönük bir özlemden çok, zamanla kurulan vakur bir temas hâlini yaşatan bu şiirler, kaybolan zamanın peşinden koşmak yerine onunla yan yana durmayı seçiyor. Gündelik hayatın küçük sahneleri ise bu duruşun içinden, sakin ve derinlikli bir bakışla açığa çıkıyor.