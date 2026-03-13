Fenerbahçe Sözcüsü Gürbüz HT Spor'a konuştu: Henüz Tedesco ile ayrılık kararı alınmadı!
Fenerbahçe Yönetim Kurulu, Karagümrük mağlubiyetinin ardından acil durum toplantısı kararı aldı. Toplantının ardından Fenerbahçe Sözcüsü Ali Gürbüz, HT Spor'a konuştu. Gürbüz, "Henüz Tedesco ile ayrılık kararı alınmadı" ifadelerini kullandı
Giriş: 13.03.2026 - 22:19
Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda konuk olduğu Fatih Karagümrük'e 2-0'lık skorla kaybetti. Sarı-lacivertliler, bu mağlubiyetle birlikte şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı.
ACİL TOPLANTI!
Fenerbahçe Yönetimi, bu maçın ardından harekete geçti. HT Spor Muhabiri Esra Köse'nin aktardığı bilgiye göre Fenerbahçe Yönetim Kurulu, Karagümrük maçının ardından acil durum toplantısı kararı aldı.
FENERBAHÇE SÖZCÜSÜ GÜRBÜZ'DEN HT SPOR'A AÇIKLAMA: AYRILIK KARARI ALINMADI!
Fenerbahçe Sözcüsü Ali Gürbüz toplantının ardından HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'e konuştu. Gürbüz, "Henüz Tedesco ile ayrılık kararı alınmadı" dedi.
