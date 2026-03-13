Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe Sözcüsü Gürbüz HT Spor'a konuştu: Henüz Tedesco ile ayrılık kararı alınmadı! - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe Sözcüsü Gürbüz HT Spor'a konuştu: Henüz Tedesco ile ayrılık kararı alınmadı!

        Fenerbahçe Yönetim Kurulu, Karagümrük mağlubiyetinin ardından acil durum toplantısı kararı aldı. Toplantının ardından Fenerbahçe Sözcüsü Ali Gürbüz, HT Spor'a konuştu. Gürbüz, "Henüz Tedesco ile ayrılık kararı alınmadı" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2026 - 22:19 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        HT Spor'a Tedesco için ayrılık yanıtı!

        Fenerbahçe, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda konuk olduğu Fatih Karagümrük'e 2-0'lık skorla kaybetti. Sarı-lacivertliler, bu mağlubiyetle birlikte şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı.

        ACİL TOPLANTI!

        Fenerbahçe Yönetimi, bu maçın ardından harekete geçti. HT Spor Muhabiri Esra Köse'nin aktardığı bilgiye göre Fenerbahçe Yönetim Kurulu, Karagümrük maçının ardından acil durum toplantısı kararı aldı.

        FENERBAHÇE SÖZCÜSÜ GÜRBÜZ'DEN HT SPOR'A AÇIKLAMA: AYRILIK KARARI ALINMADI!

        Fenerbahçe Sözcüsü Ali Gürbüz toplantının ardından HT Spor İstihbarat Şefi Sezgin Gelmez'e konuştu. Gürbüz, "Henüz Tedesco ile ayrılık kararı alınmadı" dedi.

