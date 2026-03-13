        Haberler Dünya Ali Laricani: Lideriniz Epstein adasında | Dış Haberler

        Ali Laricani: Lideriniz Epstein adasında

        İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, "Bizim liderimiz halkın içindeydi ve hala halkın arasında. Peki sizin lideriniz? (Trump) Epstein adasında." dedi.

        Giriş: 13.03.2026 - 20:38
        İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Laricani, ABD’li yetkililerin, “İran liderliği saklanıyor” şeklindeki açıklamalarına ilişkin, “Bizim liderimiz halkın içindeydi ve hala halkın arasında. Peki sizin lideriniz? (Trump) Epstein adasında.” İfadesini kullandı.

        Laricani, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, ABD’li yetkililerin, “İran liderliği saklanıyor” şeklindeki ifadelerine ilişkin açıklamada bulundu.

        Laricani, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile İran Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsin Ejei’nin halkın arasında dolaştığı anlara ait görüntüleri paylaşarak, “Bizim liderimiz halkın içindeydi ve hala halkın arasında. Peki sizin lideriniz? (Trump) Epstein adasında.” dedi.

        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, İranlı yetkililerin saklandığını iddia etmişti.

        *Fotoğraf: İHA, temsilidir

