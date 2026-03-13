        Haberler Dünya "İran'daki rejim düşecek ama belki hemen yakın zamanda değil"

        "İran'daki rejim düşecek ama belki hemen yakın zamanda değil"

        ABD Başkanı Donald Trump, "İran'daki rejim düşecek ama belki hemen yakın zamanda değil." dedi. Trump, ayrıca "Önümüzdeki hafta onları daha da sert bir şekilde vuracağız." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2026 - 20:25 Güncelleme:
        ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın ne zaman biteceği konusunda, "Bunun uzun süreceğini düşünmüyorum. Bunu iliklerime kadar hissettiğimde biter." değerlendirmesini yaptı.

        ABD Başkanı Trump, Fox News Radio'dan Brian Kilmeade'e verdiği röportajda İran gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

        ABD'nin İsrail ile birlikte İran'a yönelik saldırılarının ne zaman biteceği konusunda farklı değerlendirmeler yapan Trump, bu sürecin çok uzun sürmeyeceği mesajını verdi.

        "İran'la savaşın ne zaman biteceğini nasıl bileceksiniz?" şeklindeki soruya, "Bunun uzun süreceğini düşünmüyorum. Bunu iliklerime kadar hissettiğimde biter." yanıtını veren Trump, bu konuda kendi hislerine güvendiğini dile getirdi.

        Hark adası sorusuna yanıt vermedi

        ABD'nin, İran'ın ham petrolünün büyük bir kısmını sevk ettiği, Körfez'in kuzeybatısındaki küçük bir yerleşim bölgesi olan Hark Adası'nı ele geçirmeyi düşünüp düşünmediği ile ilgili soruya yanıt vermeyi reddeden Trump, bu konudaki düşüncesini açıklamaktan kaçındı.

        Trump, "Böyle bir soruya cevap veremem. Bu, pek çok farklı konudan biri. Öncelikli değil, ama pek çok farklı konudan biri ve fikrimi saniyeler içinde değiştirebilirim." dedi.

        "Gelecek hafta daha sert vuracağız"

        İran'ın askeri kapasitesine büyük zarar verdiklerini savunan ve bu saldırılarına devam edeceklerini vurgulayan Trump, "Önümüzdeki hafta onları daha da sert bir şekilde vuracağız." ifadesini kullandı.

        İran'da insanların sokağa çıkması gerektiğini ancak bunun zor olduğunu kabul ettiğini anlatan ve bu konuda halen İran halkının yanında olduklarını anlatan ABD Başkanı, "İran'daki rejim düşecek ama belki hemen yakın zamanda değil." değerlendirmesini yaptı.

        İran'ın donanmasını, füze sistemlerini, nükleer altyapısını ve radarlarını "yok ettiklerini" savunan Trump, isteseler ülkenin altyapısına doğrudan zarar verecek birçok saldırıyı yapabileceklerini ancak bunları yapmadıklarını iddia etti.

        Trump, "İran’a nazik davranıyoruz. O kadar kötü şeyler yapabiliriz ki, istesek elektrik santrallerini kullanılamaz hale getiririz, İran bir daha asla yeniden ayağa kalkamaz. Bunu yapmıyoruz. Bu konuda nazik davranmaya çalışıyoruz." yorumunu yaptı.

        Mücteba Hamaney'in yaralandığı iddiası

        Öte yandan Trump, ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ayetullah Ali Hamaney'in oğlu Mücteba Hamaney'in şu anki durumunun sorulması üzerine, onun da yaralandığı iddiasını dile getirdi.

        Trump, Hamaney'in babası tarafından liderlik koltuğuna getirilmediğini belirterek, "Onun hayatta olup olmadığını soruyorlar. Birçok kişi bunu öğrenmeye çalışıyor. Ama sanırım hayatta fakat yara almış durumda." ifadelerini kullandı.

        Putin, İran'a biraz yardım ediyor olabilir

        ABD Başkanı Trump, ABD ve İsrail'in İran'a saldırıları ve Tahran'ın misillemeleri sürerken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran'a "biraz" yardım ediyor olabileceğini söyledi.

        Putin'in İran'a yardım edip etmediği sorusuna Trump, "Sanırım onlara biraz yardım ediyor olabilir, evet, öyle tahmin ediyorum." yanıtını verdi.

        Diğer yandan Trump, İran'daki zenginleştirilmiş uranyumu ele geçirmek için askeri bir operasyon yapıp yapmayacakları yönündeki bir soruya ise "Hayır, yok. Şu anda buna odaklanmıyoruz, ama ileride odaklanabiliriz." yanıtını verdi.

        Eski ABD Başkanı Joe Biden döneminde sınır güvenliğinin olmadığını savunan ve bu dönemde ABD'ye çok sayıda İranlının girdiğini kaydeden Trump, "ABD'de 1700’den fazla İranlı uyuyan hücre olabilir." ifadesini kullandı ancak detaylandırmadı.

        *Fotoğraf: EPA/Aaron Schwartz, temsilidir

