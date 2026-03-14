        Donald Trump: Hark Adası'nı vurduk | Dış Haberler

        Donald Trump: Hark Adası'nı vurduk

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın petrol ihracatı açısından kritik öneme sahip olan Hark Adası'ndaki askeri hedefleri vurduklarını bildirdi. Trump, adadaki petrol altyapısını vurmadıklarını ancak Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin güvenli geçişine izin verilmemesi halinde bu kararını gözden geçireceğini belirtti.

        Giriş: 14.03.2026 - 02:09
        Donald Trump: Hark Adası'nı vurduk

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın petrol ihracatı açısından kritik öneme sahip olan Hark Adası'ndaki askeri hedefleri vurduklarını bildirdi.

        Donald Trump, talimatı doğrultusunda, "İran'ın göz bebeği olan Hark Adası'ndaki askeri hedeflerin tamamen yok edildiğini" ifade etti.

        Trump, adadaki petrol altyapısını vurmadıklarını ancak Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin güvenli geçişine izin verilmemesi halinde bu kararını gözden geçireceğini belirtti.

        İran ordusuna silah bırakma çağrısında bulunan Trump, "İran asla nükleer silaha sahip olmayacak. ABD'yi, Orta Doğu'yu ya da dünyayı tehdit etme kabiliyetine sahip olmayacak." ifadelerini kullandı.

        Hark Adası'nın İran ana karasından yaklaşık 30 kilometre açıkta bulunduğu ve İran’ın petrol ihracatının yaklaşık yüzde 90’ının buradan gerçekleştirildiği biliniyor.

        *Fotoğraf: EPA, temsilidir

