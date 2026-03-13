        Fatih Karagümrük: 2 - Fenerbahçe: 0 | MAÇ SONUCU - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

        Fatih Karagümrük: 2 - Fenerbahçe: 0 | MAÇ SONUCU

        Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, 26. haftanın açılış maçında lig sonuncusu Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu ve şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Bartuğ Elmaz ve 45+1. dakikada Serginho kaydetti. Galatasaray'ın Başakşehir karşısında kazanması durumunda zirvedeki puan farkı 7 olacak

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 13.03.2026 - 18:57 Güncelleme:
        Fenerbahçe zirve yarışında ağır yaralı!

        Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda lig sonuncusu Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynana mücadeleyi Fatih Karagümrük 2-0 kazandı. Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe şampiyonluk yarışında ağır bir yara aldı.

        Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Bartuğ Elmaz ve 45+1. dakikada Serginho kaydetti.

        BU SEZONKİ İLK MAĞLUBİYET!

        Fatih Karagümrük karşısında 2-0 kaybeden Fenerbahçe'nin namağlup ünvanı da sona erdi. Sarı-lacivertliler ligde bu sezonki ilk mağlubiyetini aldı.

        ZİRVEDE FARK YÜKSELEBİLİR!

        Karagümrük bu galibiyetin ardından puanını 17'ye yükseltirken Fenerbahçe ise 57 puanda kaldı. Galatasaray'ın yarın Başakşehir karşısında kazanması durumunda zirvedeki puan farkı da 7'ye yükselecek.

        Süper Lig'de bir sonraki hafta Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Fatih Karagümrük ise deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak.

        FATİH KARAGÜMRÜK'TE PENALTI İTİRAZI

        Fenerbahçe ile karşılaşan Fatih Karagümrük, bir pozisyonda penaltı bekledi. İstanbul ekibinde Larsson, 19. dakikada ceza sahasına girdikten sonra Yiğit Efe'nin müdahalesiyle yerde kaldı.

        Karagümrüklü oyuncular, bu dakikada penaltı bekledi. Hakem Mehmet Türkmen, oyunun sürmesini istedi. Hakem Türkmen, VAR'dan gelen onayın ardından devam kararında kaldı.

        BARTUĞ ELMAZ'DAN EKSİ TAKIMINA KARŞI BİR İLK

        Karşılaşmanın 15. dakikasında Fatih Karagümrük forması giyen Bartuğ Elmaz, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Devre arasında Fenerbahçe'den kiralık olarak Karagümrük'e katılan genç futbolcu, attığı golün ardından sevinç yaşamadı.

        Öte yandan Bartuğ Elmaz, Süper Lig kariyerindeki ilk golünü de eski takımı Fenerbahçe'ye karşı atmış oldu.

        FENERBAHÇE'DE 6 EKSİK VARDI

        Fenerbahçe, Fatih Karagümrük karşısında 6 oyuncusundan yararlanamadı.

        Sarı-lacivertlilerde cezalı Ederson'un yanı sıra tedavileri devam eden Edson Alvares, Milan Skriniar, Anderson Talisca, Çağlar Söyüncü ve Nelson Semedo, Fatih Karagümrük maçında kadroda yer almadı.

        TEDESCO KULÜBEDE YER ALMADI

        Fenerbahçe'de Samsunspor maçında kart gören teknik direktör Domenico Tedesco, cezası nedeniyle kulübede yer almadı.

        Öte yandan yardımcı antrenör olan kardeşi Umberto Tedesco ve idari menajer Emir Yolaç da kırmızı kart cezalısı oldukları için yedek kulübesinde görev yapamadı.

        Fatih Karagümrük maçında takımın başında yardımcı antrenör Zeki Murat Göle yer aldı.

        SKRINIAR YİNE TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

        Fenerbahçe'nin takım kaptanı Milan Skriniar, Fatih Karagümrük karşısında da takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

        Sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Skriniar, Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK ve ligde Samunspor maçlarında da kulübede yer almıştı.

        MAÇTAN DAKİKALAR

        15. dakikada Fatih Karagümrük öne geçti. Soldan kazanılan korner atışında Barış Kalaycı ceza sahası içine ortaladı. Oosterwolde'nin uzaklaştırmak istediği top Bartuğ Elmaz'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda meşin yuvarlak köşeden filelere gitti: 1-0.

        27. dakikada sağdan son çizgiye inen Fred, ceza sahası yayı üzerindeki Levent Mercan'a pasını aktardı. Bu futbolcunun düzeltip sert şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

        36. dakikada Fatih Karagümrük etkili geldi. Sağdan ceza sahasına giren Serginho, penaltı noktasına hareketlenen Barış Kalaycı'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun yerden sert şutunda meşin yuvarlak az farkla direğin yanından auta gitti.

        45+1. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Sağdan kullanılan korner atışında ceza sahası içinde yükselen Lichnovsky kafayla arka direğe indirdi. Bu noktaya koşan Serginho yakın mesafeden topu filelere yolladı: 2-0.

        Fatih Karagümrük ilk 45 dakikayı 2-0 önde tamamladı.

        52. dakikada ev sahibi ekip etkili geldi. Barış Kalaycı'nın pasında topla buluşan Tiago Çukur, savunmanın arkasına hareketlenen Serginho'ya pasını aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası içi sol çaprazından vuruşunda kaleci Mert ayaklarıyla gole izin vermedi.

        56. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Barış Kalaycı, meşin yuvarlağı Berkay Özcan'la buluşturdu. Bu futbolcunun ceza sahası içi sağ çaprazından sert şutunda top az farkla üstten dışarı çıktı.

        71. dakikada Levent Mercan'ın pasında sağ kanatta topla buluşan Musaba, iki rakibinden sıyrılıp ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun çaprazdan sert vuruşunda kaleci Grbic gole engel oldu.

        79. dakikada Oğuz Aydın'ın sağdan ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Musaba'nın düzeltip vuruşunda kaleci Grbic son anda topu kornere gönderdi.

        Ev sahibi ekip, 90 dakikadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı.

