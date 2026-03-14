Meteoroloji saat verip uyardı... Üç bölgede yağış var!
MGM'den alınan son tahminlere göre bugün Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış bekleniyor. Sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısında bulunuldu. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) olarak yapılan değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in doğusu ile (Erzincan hariç) Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak ve Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.
DOĞUDA BUZLANMAYA İÇ KESİMLERDE SİSE DİKKAT
Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde yurdun doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, kuzey ve iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.
İKİ BÖLGEDE ÇIĞ UYARISI
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
SICAKLIK NORMALLERİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, yurdun doğusunda güney ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in doğusunda kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
TOZ TAŞINIMI UYARISI
Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da, toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Meteoroloji'den alınan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 15, Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL: 12, Parçalı ve az bulutlu
İZMİR: 18, Parçalı ve az bulutlu
KOCAELİ: 14, Parçalı ve az bulutlu
BURSA: 14, Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE: 15, Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ: 13, Parçalı ve az bulutlu
A.KARAHİSAR: 14, Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ: 20, Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA: 18, Parçalı ve az bulutlu
ADANA: 19, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA: 21, Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY: 16, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN: 20, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR: 16, Parçalı ve az bulutlu
KONYA: 14, Parçalı ve az bulutlu
NEVŞEHİR: 12, Parçalı ve az bulutlu
BOLU: 15, Parçalı ve az bulutlu
KASTAMONU: 14, Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK: 10, Parçalı ve az bulutlu
AMASYA: 17, Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN: 12, Parçalı ve az bulutlu
TOKAT: 16, Parçalı ve az bulutlu
TRABZON: 12, Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM: 3, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS: 3, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı
MALATYA: 13, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve sağanak yağışlı
VAN: 6, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DİYARBAKIR: 12, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
GAZİANTEP: 12, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT: 13, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
ŞANLIURFA: 15, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı