Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) olarak yapılan değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in doğusu ile (Erzincan hariç) Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak ve Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

DOĞUDA BUZLANMAYA İÇ KESİMLERDE SİSE DİKKAT

Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde yurdun doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, kuzey ve iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

İKİ BÖLGEDE ÇIĞ UYARISI

Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

SICAKLIK NORMALLERİN ÜZERİNDE

Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, yurdun doğusunda güney ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in doğusunda kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da, toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Meteoroloji'den alınan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 15, Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL: 12, Parçalı ve az bulutlu

İZMİR: 18, Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ: 14, Parçalı ve az bulutlu

BURSA: 14, Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE: 15, Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ: 13, Parçalı ve az bulutlu

A.KARAHİSAR: 14, Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ: 20, Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA: 18, Parçalı ve az bulutlu

ADANA: 19, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA: 21, Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY: 16, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MERSİN: 20, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR: 16, Parçalı ve az bulutlu

KONYA: 14, Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR: 12, Parçalı ve az bulutlu

BOLU: 15, Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU: 14, Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK: 10, Parçalı ve az bulutlu

AMASYA: 17, Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN: 12, Parçalı ve az bulutlu

TOKAT: 16, Parçalı ve az bulutlu

TRABZON: 12, Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM: 3, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS: 3, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

MALATYA: 13, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve sağanak yağışlı

VAN: 6, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DİYARBAKIR: 12, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

GAZİANTEP: 12, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT: 13, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

ŞANLIURFA: 15, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı