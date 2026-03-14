        Hava Durumu SON DAKİKA HABERİ: Meteoroloji saat verip uyardı... Üç bölgede yağış var Hava durumu İstanbul | Son dakika haberleri

        Meteoroloji saat verip uyardı... Üç bölgede yağış var!

        MGM'den alınan son tahminlere göre bugün Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yağış bekleniyor. Sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ediyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu için toz taşınımı uyarısında bulunuldu. İşte illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu...

        Giriş: 14.03.2026 - 07:05 Güncelleme:
        Meteoroloji saat verip uyardı... Üç bölgede yağış var!
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) olarak yapılan değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat ülkemizin güney ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in doğusu ile (Erzincan hariç) Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği, yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak ve Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

        DOĞUDA BUZLANMAYA İÇ KESİMLERDE SİSE DİKKAT

        Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde yurdun doğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı, kuzey ve iç kesimlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

        İKİ BÖLGEDE ÇIĞ UYARISI

        Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

        SICAKLIK NORMALLERİN ÜZERİNDE

        Hava sıcaklığında, önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzeyli, yurdun doğusunda güney ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz'in doğusunda kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

        TOZ TAŞINIMI UYARISI

        Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu'da, toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Meteoroloji'den alınan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 15, Parçalı ve az bulutlu

        İSTANBUL: 12, Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR: 18, Parçalı ve az bulutlu

        KOCAELİ: 14, Parçalı ve az bulutlu

        BURSA: 14, Parçalı ve az bulutlu

        EDİRNE: 15, Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ: 13, Parçalı ve az bulutlu

        A.KARAHİSAR: 14, Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ: 20, Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA: 18, Parçalı ve az bulutlu

        ADANA: 19, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA: 21, Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY: 16, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MERSİN: 20, Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer çok bulutlu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR: 16, Parçalı ve az bulutlu

        KONYA: 14, Parçalı ve az bulutlu

        NEVŞEHİR: 12, Parçalı ve az bulutlu

        BOLU: 15, Parçalı ve az bulutlu

        KASTAMONU: 14, Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK: 10, Parçalı ve az bulutlu

        AMASYA: 17, Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN: 12, Parçalı ve az bulutlu

        TOKAT: 16, Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON: 12, Parçalı ve az bulutlu

        ERZURUM: 3, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        KARS: 3, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif kar yağışlı

        MALATYA: 13, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve sağanak yağışlı

        VAN: 6, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

        DİYARBAKIR: 12, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

        GAZİANTEP: 12, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SİİRT: 13, Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı

        ŞANLIURFA: 15, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

        Donald Trump: Hark Adası'nı vurduk
        Donald Trump: Hark Adası'nı vurduk
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi ateş çukurundan uzakta tutmak birinci önceliğimiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi ateş çukurundan uzakta tutmak birinci önceliğimiz
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        Aysun Topar'ın hayatını değiştiren telefon
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
        ABD, önleyici İHA'ları bölgeye gönderdi
        ABD, önleyici İHA'ları bölgeye gönderdi
        Silinmez bir iz bıraktı
        Silinmez bir iz bıraktı
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        IOS denizatı emojisini neden kaldırdı?
        IOS denizatı emojisini neden kaldırdı?
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Fenerbahçe'nin namağlup serisi bitti!
        Fenerbahçe'nin namağlup serisi bitti!
        "İran'daki rejim düşecek ama belki hemen yakın zamanda değil"
        "İran'daki rejim düşecek ama belki hemen yakın zamanda değil"
        HT Spor'a Tedesco için ayrılık yanıtı!
        HT Spor'a Tedesco için ayrılık yanıtı!
        Ali Laricani: Lideriniz Epstein adasında
        Ali Laricani: Lideriniz Epstein adasında
        Fenerbahçe zirve yarışında ağır yaralı!
        Fenerbahçe zirve yarışında ağır yaralı!
        ABD yıllarca yetecek mühimmatını tüketti mi?
        ABD yıllarca yetecek mühimmatını tüketti mi?
        Semih Kılıçsoy açıkladı: Beşiktaş'tan niye ayrıldı?
        Semih Kılıçsoy açıkladı: Beşiktaş'tan niye ayrıldı?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası