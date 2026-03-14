IOS denizatı emojisini neden kaldırdı? Bir kısım hiç var olmadığını söylüyor!
iPhone kullanıcıları sosyal medyada ilginç bir tartışmanın içinde: Yıllardır kullandıklarını düşündükleri denizatı emojisi gerçekten vardı da kaldırıldı mı? Yoksa bu durum internetin yeni 'Mandela etkisi' vakalarından biri mi?
Son günlerde sosyal medyada ilginç bir tartışma gündeme geldi: iPhone kullanıcıları yıllardır kullandıklarını düşündükleri denizatı emojisini artık bulamadıklarını söylüyor. Ancak işin tuhaf yanı, bazı kullanıcılar böyle bir emojinin aslında hiç var olmadığını iddia ediyor. Peki bu gerçekten kaldırılmış bir emoji mi, yoksa bir “Mandela etkisi” vakası mı?
SOSYAL MEDYADA BAŞLAYAN ŞAŞIRTICI TARTIŞMA
Tartışma, bazı kullanıcıların iOS klavyelerinde denizatı emojisini arayıp bulamamasıyla başladı. Pek çok kişi geçmişte bu emojiyi kullandığını hatırladığını söylerken, bazıları ise ekran görüntülerini paylaşarak Apple’ın emojiyi sessizce kaldırmış olabileceğini öne sürdü.
Ancak emoji listeleri incelendiğinde durum biraz farklı görünüyor. Resmî emoji standartlarını belirleyen Unicode listesinde hiçbir zaman denizatı emojisi bulunmadığı ortaya çıktı. Bu da iPhone kullanıcılarının hatırladığını düşündüğü simgenin aslında hiç var olmamış olabileceği ihtimalini gündeme getirdi.
MANDELA ETKİSİ İHTİMALİ
Uzmanlar bu durumu “Mandela etkisi” ile açıklayanların sayısının arttığını söylüyor. Mandela etkisi, büyük bir grubun gerçekte hiç yaşanmamış bir olayı olmuş gibi hatırlaması anlamına geliyor. Adını, Nelson Mandela’nın 1980’lerde hapiste öldüğünü hatırladığını söyleyen insanların oluşturduğu yanlış kolektif anıdan alıyor.
Denizatı emojisi konusunda da benzer bir durum yaşanıyor olabilir. Bazı kullanıcılar denizatı yerine başka emojilerle karıştırmış olabileceklerini düşünüyor. Özellikle deniz canlıları kategorisindeki balık, ahtapot veya tropik balık emojilerinin bu karışıklığa yol açmış olabileceği belirtiliyor.
GERÇEKTEN HİÇ VAR OLMADI MI?
Araştırmalar, Apple’ın emoji setinde bugüne kadar resmi bir denizatı emojisi bulunmadığını gösteriyor. Emoji veritabanlarını inceleyen teknoloji siteleri de aynı sonuca ulaşıyor. Buna rağmen birçok kullanıcı bu emojiyi geçmişte gördüğüne veya kullandığına emin.
Bu durum, dijital çağda hafızanın ne kadar yanıltıcı olabileceğini bir kez daha gündeme getirdi. Kimi kullanıcılar Apple’ın emojiyi kaldırdığını düşünmeye devam ederken, kimileri ise bunun sadece toplu bir hafıza yanılması olduğunu kabul ediyor.
Denizatı emojisi gerçekten hiç var olmadı mı, yoksa teknoloji devleri sessizce bir değişiklik mi yaptı? Tartışma şimdilik kesin bir cevap bulmuş değil.
Kaynak: Bluewin, The Direct, Wikihow