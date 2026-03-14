Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA: Anne ve anneannesini 116 parçaya böldü! 'İndirimli' 2 müebbet | Son dakika haberleri

        Anne ve anneannesini 116 parçaya böldü! Akıl sağlığı tam çıktı! 'İndirimli' ceza açıklandı...

        Zonguldak'ta, annesi 56 yaşındaki Şeyda Çataklı ile anneannesi 77 yaşındaki Medine Küçükkaya'yı bıçakla öldürdükten sonra cesetlerini toplam 116 parçaya ayıran 34 yaşındaki Rabia Çataklı'nın cezai ehliyeti tam çıktı. Çataklı hakkında 'takdiri indirim' uygulanarak 2 kez müebbet hapis cezasına hükmedildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 07:43 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Anne ve anneannesini katletti! Akıl sağlığı tam çıktı! 'İndirimli' ceza açıklandı...
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Zonguldak'ta kan donduran olay, 13 Ağustos 2023'te Devrek ilçesi Çaydeğirmeni beldesindeki evde meydana geldi. Rabia Çataklı (34), uyudukları sırada annesi Şeyda Çataklı (56) ile anneannesi Medine Küçükkaya'ya (77) bıçakla saldırdı.

        Rabia Çataklı (solda) ve öldürdüğü annesi Şeyda Çataklı (sağda).
        Rabia Çataklı (solda) ve öldürdüğü annesi Şeyda Çataklı (sağda).

        KOMŞULAR İHBARDA BULUNDU

        DHA'daki habere göre Çataklı annesini ve anneannesini bıçakla öldürdükten sonra cesetleri parçalamaya başladı, kestiği parçalardan bazılarını camdan dışarı attı. Evden yükselen ezan ve tekbir seslerini duyarak tedirgin olan komşular, durumu jandarmaya bildirdi.

        Anne Şeyda Çataklı, 56 yaşındaydı.
        Anne Şeyda Çataklı, 56 yaşındaydı.

        POLİS KAPIYI KIRIP İÇERİ GİRDİ

        Eve gelen ekipler, kapıyı kırarak içeri girdi. Ekipler, kan gölüne dönen evin içinde Rabia Çataklı'yı çıplak vaziyette elinde bıçakla yakaladı. Rabia Çataklı gözaltına alınırken, cansız bedenler otopsi yapılmak üzere Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Öldürülen anneanne Medine Küçükkaya, 77 yaşındaydı.
        Öldürülen anneanne Medine Küçükkaya, 77 yaşındaydı.

        KAN DONDURAN OTOPSİ

        Evin camının kırık olduğu, ceset parçalarının yanı sıra mutfak malzemelerinin de dışarı atıldığı görüldü. Otopsilerde; Şeyda Çataklı'nın cesedinden 110, Medine Küçükkaya'nın cesedinden ise 6 parça kesildiği belirlendi.

        "NEDEN YAPTIM HATIRLAMIYORUM"

        Vücut bütünlüğü bozulduğu için Çataklı ve Küçükkaya, otopsi işlemlerinin ardından vakit namazı beklenmeden toprağa verildi. Hastane ve jandarma görevlilerine zorluk çıkarttığı, kendi serçe parmağını ısırarak kopartıp yuttuğu belirtilen Çataklı, verdiği ilk ifadede, "Kendim ölecekmişim gibi hissettim. Neden böyle bir şey yaptım, bilmiyorum. Mehdi olduğumu hissettim. Onların şeytan olduğu ve öldürmem gerektiği söylendi. Ben de öldürdüm. Annemi ve anneannemi çok severdim. Neden yaptım, hatırlamıyorum" dedi. Rabia Çataklı, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

        CEZAİ EHLİYETİ TAM ÇIKTI

        Tutuklanan Çataklı, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Burada bir süre gözlemlenen Çataklı hakkında cezai ehliyetinin tam olduğu raporu verildi. Çataklı hakkında 2 kişiye yönelik 'Üst soya ve kadına karşı canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

        KARAR DURUŞMASI GÖRÜLDÜ

        Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Rabia Çataklı ile taraf avukatları katıldı. Duruşmada, Adli Tıp Kurumu'ndan alınan ve Çataklı'nın cezai ehliyetinin tam olduğunu içeren rapor da okundu. Savcı mütalaasında, Çataklı'nın 'Üst soya ve kadına karşı canavarca hisle, eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile cezalandırılmasını talep etti.

        HASTALIKTAN KAYNAKLI OLDUĞUNU ÖNE SÜRDÜ

        Söz verilen Rabia Çataklı, "İsteyerek ve bilerek bu eylemi yapmadım. Rahatsızlığımdan kaynaklı atak sürecinde bu olay oldu" dedi.

        TAKDİR İNDİRİMİ UYGULANDI

        Mahkeme heyeti, Rabia Çataklı hakkında annesi ve anneannesine yönelik 'Üst soya ve kadına karşı kasten öldürme' suçundan 'takdiri indirim' uygulayarak 2'şer kez müebbet hapis cezasına karar verdi.

        #ZONGULDAK
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Donald Trump: Hark Adası'nı vurduk
        Donald Trump: Hark Adası'nı vurduk
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi ateş çukurundan uzakta tutmak birinci önceliğimiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi ateş çukurundan uzakta tutmak birinci önceliğimiz
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        ABD, önleyici İHA'ları bölgeye gönderdi
        ABD, önleyici İHA'ları bölgeye gönderdi
        Silinmez bir iz bıraktı
        Silinmez bir iz bıraktı
        IOS denizatı emojisini neden kaldırdı?
        IOS denizatı emojisini neden kaldırdı?
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Fenerbahçe'nin namağlup serisi bitti!
        Fenerbahçe'nin namağlup serisi bitti!
        "İran'daki rejim düşecek ama belki hemen yakın zamanda değil"
        "İran'daki rejim düşecek ama belki hemen yakın zamanda değil"
        HT Spor'a Tedesco için ayrılık yanıtı!
        HT Spor'a Tedesco için ayrılık yanıtı!
        Ali Laricani: Lideriniz Epstein adasında
        Ali Laricani: Lideriniz Epstein adasında
        Fenerbahçe zirve yarışında ağır yaralı!
        Fenerbahçe zirve yarışında ağır yaralı!
        ABD yıllarca yetecek mühimmatını tüketti mi?
        ABD yıllarca yetecek mühimmatını tüketti mi?
        Semih Kılıçsoy açıkladı: Beşiktaş'tan niye ayrıldı?
        Semih Kılıçsoy açıkladı: Beşiktaş'tan niye ayrıldı?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası