        Sordukları Gayrettepe merdivenlerinden kelepçeyle indirildiler - Son dakika | Son dakika haberleri

        Sordukları Gayrettepe merdivenlerinden kelepçeyle indirildiler

        İstanbul'da bir genci bıçakla tehdit ettikleri görüntüler sosyal medyada yayılan iki kişi emniyetin operasyonuyla yakalandı. Şüpheliler, bir videolarında "Gayrettepe'deki o meşhur merdivenler nerede" diye sordukları o merdivenlerden kelepçelenerek cezaevine gönderildi

        Giriş: 14.03.2026 - 15:27 Güncelleme:
        Çok merak ediyorlardı!

        Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bıçaklı bir kişinin çıplak haldeki bir genci tehdit ederek para istediği anlar büyük tepki çekti. Görüntülerde Gayrettepe’nin “meşhur merdivenlerini” soran biri kadın iki şüpheli, kısa süre sonra polis tarafından yakalanarak o merdivenlerden bu kez kelepçeyle indirildi. Adliyeye gönderilen iki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        Sosyal medyada paylaşılan bir video, İstanbul’da tehdit ve gasp girişimi iddialarını gündeme getirdi. Görüntülerde, yanında bir kadın bulunan bıçaklı bir kişinin kapalı bir alanda çıplak halde bulunan bir genci tehdit ederek hesabına para göndermesini istediği görülüyor. Olayın ardından İstanbul polisi hızla harekete geçti.

        “GAYRETTEPE O MEŞHUR MERDİVENLER”

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre görüntülerin devamında seyir halindeki bir araçta bulunan kadının Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü’nü sorduğu anlar da yer aldı. Kadın görüntülerde, “Giriş Gayrettepe merdivenlerini nereden göreceğiz? Merdivenler var ya hani meşhur merdivenler” diyerek konuşuyor.

        POLİSİ HAREKETE GEÇİRDİ

        Tehdit içeren görüntülerin sosyal medya gruplarında hızla yayılması üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Özellikle gasp ve tehdit suçlarına yönelik operasyonlar yürüten Gasp Büro Amirliği ekipleri, görüntülerdeki şüphelilerin kimliklerini tespit etmek için kapsamlı bir inceleme yaptı.

        Yapılan çalışmalar sonucunda görüntülerde yer alan kişilerin 26 yaşındaki K.Y. isimli kadın ile 30 yaşındaki M.E.Y. olduğu belirlendi.

        “MEŞHUR MERDİVENLER”DEN KELEPÇELİ İNDİLER

        Polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla iki şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Gayrettepe’deki Asayiş Şube Müdürlüğü’nün merdivenlerinden söz eden şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sözünü ettikleri o merdivenlerden bu kez kelepçeli olarak indirildi. Şüpheliler, polis eşliğinde adliyeye sevk edildi.

        TUTUKLANDILAR

        Adliyeye sevk edilen K.Y. ile M.E.Y. adlı şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildiler.

