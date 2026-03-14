Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Bursa'da 7 yıldır aranan çocuk emniyetin özel ekibiyle bulundu

        Bursa’da 7 yıldır aranan çocuk emniyetin özel ekibiyle bulundu

        Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 2019 yılında kaybolan ve 7 yıldır aranan çocuk, emniyetin oluşturduğu özel ekip tarafından bulundu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 12:25 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        7 yıldır aranıyordu... Özel ekiple bulundu

        Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde 2019 yılında kaybolan ve 7 yıldır aranan çocuk, emniyetin oluşturduğu özel ekip tarafından bulundu.

        30 GÜN SÜREN TAKİPLE ŞÜPHELİ İZLENDİ

        Edinilen bilgiye göre, Almanya vatandaşı R.S. (31), 2019 yılında Mustafakemalpaşa’da erkek arkadaşı U.K. (33)’nin annesi H.S. (60)’ye ait evde kaldığı sırada oğlunun kaybolduğunu belirterek şikâyetçi oldu. O dönem yapılan arama çalışmalarına rağmen küçük çocuğa ulaşılamadı.

        Dosya, 2026 yılı Şubat ayında Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yeniden ele alındı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro, Cinayet Büro ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekiplerinden oluşturulan özel ekip, olayla ilgili kapsamlı çalışma başlattı.

        Yaklaşık 30 gün süren teknik ve fiziki takipte şüpheli H.S.’nin hareketleri adım adım izlendi. Ekipler tarafından yaklaşık 300 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelenirken, yapılan çalışmalar sonucunda çocuğun saklandığı adres tespit edildi.

        ÇIKARILDIKLARI MAHKEMECE TUTUKLANDI

        Düzenlenen operasyonla 03 Ekim 2019 tarihinden beri kayıp olan ve bugün 8 yaşında olduğu belirtilen çocuk sağ olarak bulunarak devlet koruması altına alındı. Olayla ilgili gözaltına alınan H.S. ile çocuğun saklandığı evin sahibi R.M. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Büyükçekmece'de eski boksör, arkadaşını yumrukla öldürdü iddiası

        Büyükçekmece'de iddiaya göre Seyit Göçüm(47), 2 sene önce eski boksör olan arkadaşı Gürsoy K.'den aldığı 400 bin lirayı, aradan geçen sürede faiziyle yaklaşık 4 milyon lira olarak geri ödedi. Ancak para istemeye devam eden Gürsoy K, anlaşmazlık yaşadığı Göçüm'ü darbetti. Göçüm aldığı yumruk darbesin...
        #Bursa
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        ABD, önleyici İHA'ları bölgeye gönderdi
        Donald Trump: Hark Adası'nı vurduk
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Türk Nöroloji Derneği: Beynin sağlığı gece başlar
        Galatasaray, RAMS Başakşehir ile karşılaşacak
        Bir araya geldiler
        Haftanın kültür sanat ajandası
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Oscar'ı kimler kazanır?
        IOS denizatı emojisini neden kaldırdı?
        Haftanın Kitapları
        Aysun Topar’ın hayatını değiştiren telefon
