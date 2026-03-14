Hatay'da olay; 12 Mart günü gece saatlerinde İskenderun ilçesi Esentepe Mahallesi Pınarbaşı caddesinde üzerinde bulunan evde yaşandı. Ev içerisinde pompalı tüfekle 48 yaşındaki Hakan Uslu’nun yaralandığın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastanede tedavi altına alınan Uslu kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

TARTIŞMA SIRASINDA VURULDU

Polis ekiplerinin yaptıkları çalışmalarda; olay esnasında Uslu’nun 3 çocuğunun annesi olan 46 yaşındaki dini nikahlı eşi D.S. ile tartıştığı ve akabinde olayın gerçekleştiği anlaşıldı.

"İTİŞ KALKIŞ SIRASINDA OLDU"

Polis ekipleri tarafından D.S. ile yapılan görüşmedeyse; tüfek dini nikahlı eşi Uslu’nun elindeyken itiş kakış sırasında tüfeğin patladığını söylediği öğrenildi.

"KASTEN ÖLDÜRMEDEN" TUTUKLANDI

Konu ile ilgili yapılan ikamet aramalarında; 2 ruhsatsız tabanca, 2 tüfek ve 9 adet mermi ele geçirildi. Uslu’nun eşi D.S. "kasten öldürme" suçundan gözaltına alındı ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.