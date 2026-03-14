Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Son dakika: Trump: Putin, İran'a biraz yardım ediyor olabilir | Dış Haberler

        Trump: Putin, İran'a biraz yardım ediyor olabilir

        ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran'a destek sağlayıp sağlamadığı yönündeki bir soru üzerine, "Sanırım onlara biraz yardım ediyor olabilir, evet, öyle tahmin ediyorum" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.03.2026 - 12:25 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İran'a savaş sürecinde ‘biraz’ yardım ediyor olabileceğini söyledi.

        ABD Başkanı Donald Trump, katıldığı radyo programında, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik yürüttüğü ortak askeri operasyonlar ve Rusya'nın tutumuna dair değerlendirmelerde bulundu. ABD ve İsrail eksenli saldırıların ne zaman sona ereceğine dair bir soruya yanıt veren Trump, “Bunun uzun süreceğini düşünmüyorum. Bunu iliklerime kadar hissettiğimde biter” diyerek, kararı sahadaki hissiyatına göre vereceğinin mesajını iletti.

        İran'ın askeri altyapısına ağır darbeler vurduklarını; donanma, füze sistemleri ve radarların büyük oranda yok edildiğini savunan Trump, operasyonların şiddetlenerek devam edeceğini ve gelecek hafta İran'ı daha da sert bir şekilde vuracaklarını bildirdi. Sivil ve kritik altyapıya bilerek dokunmadıklarını iddia eden Trump, İran’a nazik davrandıklarını, istedikleri takdirde elektrik santrallerini kullanılamaz hale getirip ülkenin yeniden ayağa kalkmasını tamamen engelleyebileceklerini ancak bu yola başvurmadıklarını kaydetti.

        Zenginleştirilmiş uranyumu ele geçirmeye yönelik spesifik bir askeri operasyon ihtimaline ilişkin ise Trump, şu anda bu konuya odaklanmadıklarını ancak ilerleyen süreçte hedeflerini bu yöne çevirebileceklerini aktardı.

        Bölgede Rusya'nın rolüne değinen Trump, Putin'in İran'a destek sağlayıp sağlamadığı yönündeki bir soru üzerine, “Sanırım onlara biraz yardım ediyor olabilir, evet, öyle tahmin ediyorum” dedi.

        Rusya'nın bu olası hamlesini ABD'nin hamleleriyle kıyaslayan Trump, “O da muhtemelen bizim Ukrayna'ya yardım ettiğimizi düşünüyor, öyle değil mi? Muhtemelen 'Onlar yapıyor, biz de yapıyoruz' diyorlardır. Çin de aynı şeyi söylüyordur” ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        İsrail füzesiyle ölen TIR şoförü eski uzman çavuş, evlilik hayali kuruyormuş

        İRAN'da İsrail füzesinin TIR'a isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve götürüldüğü hastanede hayatını kaybeden Hataylı şoför Hüseyin Fırat'ın (29), eski uzman çavuş olduğu, ilk hayali olan TIR'ı satın alıp, nakliye işine başladığı ardından da evlenmek istediği bildirildi.

