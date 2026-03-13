Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, 16 Mart'ta Fatih Camii Haziresi'nde toprağa verilecek

Vefatıyla tarih ve fikir hayatını derin bir yasa boğan Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın cenaze programı netleşti. Ortaylı için 16 Mart 2026 Pazartesi günü saat 11.00’de Galatasaray Üniversitesi’nde anma töreni düzenlenecek.

FATİH CAMİİ HAZİRESİ'NDE TOPRAĞA VERİLECEK

Törenin ardından aynı gün Fatih Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılınacak. Prof. Dr. İlber Ortaylı, cenaze namazının ardından Fatih Camii Haziresi’ne defnedilecek. Hazireye defin için gerekli kararın alınacağı öğrenildi.

HOCASI HALİL İNALCIK'IN YANINA DEFNEDİLECEK

Ortaylı'nın bir diğer 'hocaların hocası' olan Prof. Dr. Halil İnalcık'ın yanına defnedileceği öğrenildi. "Tarihçilerin Kutbu" olarak bilinen, Ortaylı'nın da hocası olan ve 2016 senesinde vefat eden Prof. Dr. Halil İnalcık da Fatih Camii Haziresi'ne defnedilmişti.

FATİH HAZİRESİ'NDE KİMLER YATIYOR?

Fatih Camii hazîresi İstanbul’un en meşhur ve en büyük hazîrelerinden biri olup Fatih Camii’nin kıble tarafındaki geniş bahçede yer alıyor. Caminin kıble duvarı önünde Fatih Sultan Mehmet'in türbesi hemen yanında Sadrâzam Abdurrahmân Nûreddîn Paşa’nın kabri bulunuyor. Hazîrenin giriş bölümünde ise Fatih Sultan Mehmet'in hanımı Gülbahar Hatun’un türbesi ile Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa ve Vezir Dino-zâde Âbidin Paşa türbeleri mevcut. Hazîrenin dışında yer alan büyük türbede Sultan II.Mahmut'un annesi Nakşidil Vâlide Sultan (vefat:1817) bulunmakta. Bu türbenin yanında ise Sultan Abdülmecit'in hanımlarından, son Padişah Vahdettin'in annesi Gülustû Kadın Efendi’nin (vefat:1861) türbesi dikkat çekiyor.

Haziredeki türbeler

Fatih Sultan Mehmed Han Türbesi

Gülbahar Hatun (Hatuniyye) Türbesi

Gazi Osman Paşa ve Türbesi

Dino-zâde Âbidin Paşa Türbesi

Nakşidil Valide Sultan Türbesi

Gülustû Sultan Türbesi

Haziredeki kabirler

Abdurrahman Nureddin Paşa (1833-1912)

Ahmed Amiş Efendi (1808-1920)

Ahmed Cevdet Paşa (1822-1895)

Ali Emîrî Efendi (1857-1924)

Sâmi Efendi (1838-1912)

Mehmed Es’âd Yesârî Efendi (?-1798)

Mustafa Hâkî Tokâdî Efendi (? -1920)

Mustafa İzzet Efendi (1770?-1849)

Mustafa Nâilî Paşa (1798-1871)

Ömer Hilmi Efendi (1843-1889)

Seyyîd Mardinî Yusuf Sıdkî Efendi (1816-1903)