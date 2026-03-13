        Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, 16 Mart'ta Fatih Camii Haziresi'nde toprağa verilecek

        Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, 16 Mart'ta Fatih Camii Haziresi'nde toprağa verilecek

        Vefatıyla Türkiye'nin tarih ve düşünce dünyasını yasa boğan Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı için 16 Mart 2026 Pazartesi günü saat 11.00'de Galatasaray Üniversitesi'nde anma töreni düzenlenecek. Aynı gün Fatih Camii'nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazının ardından Ortaylı, Fatih Camii Haziresi'ne defnedilecek. Hazireye defin için gerekli kararın alınacağı öğrenildi

        Giriş: 13.03.2026 - 21:17
        Fatih Camii haziresine defnedilecek

        Vefatıyla tarih ve fikir hayatını derin bir yasa boğan Tarihçi-yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın cenaze programı netleşti. Ortaylı için 16 Mart 2026 Pazartesi günü saat 11.00’de Galatasaray Üniversitesi’nde anma töreni düzenlenecek.

        FATİH CAMİİ HAZİRESİ'NDE TOPRAĞA VERİLECEK

        Törenin ardından aynı gün Fatih Camii’nde ikindi namazını müteakip cenaze namazı kılınacak. Prof. Dr. İlber Ortaylı, cenaze namazının ardından Fatih Camii Haziresi’ne defnedilecek. Hazireye defin için gerekli kararın alınacağı öğrenildi.

        HOCASI HALİL İNALCIK'IN YANINA DEFNEDİLECEK

        Ortaylı'nın bir diğer 'hocaların hocası' olan Prof. Dr. Halil İnalcık'ın yanına defnedileceği öğrenildi. "Tarihçilerin Kutbu" olarak bilinen, Ortaylı'nın da hocası olan ve 2016 senesinde vefat eden Prof. Dr. Halil İnalcık da Fatih Camii Haziresi'ne defnedilmişti.

        FATİH HAZİRESİ'NDE KİMLER YATIYOR?

        Fatih Camii hazîresi İstanbul’un en meşhur ve en büyük hazîrelerinden biri olup Fatih Camii’nin kıble tarafındaki geniş bahçede yer alıyor. Caminin kıble duvarı önünde Fatih Sultan Mehmet'in türbesi hemen yanında Sadrâzam Abdurrahmân Nûreddîn Paşa’nın kabri bulunuyor. Hazîrenin giriş bölümünde ise Fatih Sultan Mehmet'in hanımı Gülbahar Hatun’un türbesi ile Plevne Kahramanı Gazi Osman Paşa ve Vezir Dino-zâde Âbidin Paşa türbeleri mevcut. Hazîrenin dışında yer alan büyük türbede Sultan II.Mahmut'un annesi Nakşidil Vâlide Sultan (vefat:1817) bulunmakta. Bu türbenin yanında ise Sultan Abdülmecit'in hanımlarından, son Padişah Vahdettin'in annesi Gülustû Kadın Efendi’nin (vefat:1861) türbesi dikkat çekiyor.

        Haziredeki türbeler

        Fatih Sultan Mehmed Han Türbesi

        Gülbahar Hatun (Hatuniyye) Türbesi

        Gazi Osman Paşa ve Türbesi

        Dino-zâde Âbidin Paşa Türbesi

        Nakşidil Valide Sultan Türbesi

        Gülustû Sultan Türbesi

        Haziredeki kabirler

        Abdurrahman Nureddin Paşa (1833-1912)

        Ahmed Amiş Efendi (1808-1920)

        Ahmed Cevdet Paşa (1822-1895)

        Ali Emîrî Efendi (1857-1924)

        Sâmi Efendi (1838-1912)

        Mehmed Es’âd Yesârî Efendi (?-1798)

        Mustafa Hâkî Tokâdî Efendi (? -1920)

        Mustafa İzzet Efendi (1770?-1849)

        Mustafa Nâilî Paşa (1798-1871)

        Ömer Hilmi Efendi (1843-1889)

        Seyyîd Mardinî Yusuf Sıdkî Efendi (1816-1903)

        ÖNERİLEN VİDEO

        Hava bastığı tır lastiği patladı, jantın isabet etmesiyle can verdi

        Hatay'da dorse imalat atölyesinde yaşanan iş kazasında hava bastığı tır lastiği patlayan işçiye isabet eden jant ölümüne neden oldu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi ateş çukurundan uzakta tutmak birinci önceliğimiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ülkemizi ateş çukurundan uzakta tutmak birinci önceliğimiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlber Ortaylı paylaşımı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlber Ortaylı paylaşımı
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti
        Silinmez bir iz bıraktı
        Silinmez bir iz bıraktı
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        Ünlülerden İlber Ortaylı mesajları
        "İran'daki rejim düşecek ama belki hemen yakın zamanda değil"
        "İran'daki rejim düşecek ama belki hemen yakın zamanda değil"
        Ali Laricani: Lideriniz Epstein adasında
        Ali Laricani: Lideriniz Epstein adasında
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İşte canlı anlatım ve istatistikler!
        İddia: ABD 2500 deniz piyadesi gönderecek
        İddia: ABD 2500 deniz piyadesi gönderecek
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        SGK'dan 'emeklilik iptali' haberlerine ilişkin açıklama
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Semih Kılıçsoy açıkladı: Beşiktaş'tan niye ayrıldı?
        Semih Kılıçsoy açıkladı: Beşiktaş'tan niye ayrıldı?
        13 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        13 Mart 2026: Bugün ne oldu?
        ABD yıllarca yetecek mühimmatını tüketti mi?
        ABD yıllarca yetecek mühimmatını tüketti mi?
        Yaşar TSB Başkanı adayı oldu
        Yaşar TSB Başkanı adayı oldu
        Ramazan Günlüğü
        Ramazan Günlüğü
        18 Mart'ın kahramanı: Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim
        18 Mart'ın kahramanı: Bırakın, düşman gemilerinin batışını izleyeyim
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        "G.Saray'ın kollandığına inanıyorum"
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Dünyanın en iyi restoranında zulüm mü var?
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası