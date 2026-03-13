İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Sağlık sorunları sebebiyle 6 gündür yoğun bakımda tedavi gören 79 yaşındaki İlber Ortaylı, yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Türkiye büyük bir değerini, bir tarih dâhisini yitirdi. Ülkemizin yetiştirdiği en müstesna değerlerden, kıymetli hocamız Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah’tan rahmet; ailesine, öğrencilerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun. Başımız sağ olsun" açıklamasını yaptı.