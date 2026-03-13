Canlı
        Haberler Magazin İlber Ortaylı hayatını kaybetti

        İlber Ortaylı hayatını kaybetti

        Tarihçi, akademisyen ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, 79 yaşında hayata veda etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.03.2026 - 15:50
        İlber Ortaylı hayatını kaybetti

        Sağlık sorunları sebebiyle 6 gündür yoğun bakımda tedavi gören 79 yaşındaki İlber Ortaylı, yaşamını yitirdi.

        Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Türkiye büyük bir değerini, bir tarih dâhisini yitirdi. Ülkemizin yetiştirdiği en müstesna değerlerden, kıymetli hocamız Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Hocamıza Allah’tan rahmet; ailesine, öğrencilerine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun. Başımız sağ olsun" açıklamasını yaptı.

        #ilber ortaylı
