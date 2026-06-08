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        Haberler Gündem Hava Durumu SON DAKİKA! Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat - Son dakika haberleri | Son dakika haberleri

        Meteoroloji'den sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde beklenen güncel hava tahmin raporunu paylaştı. Son verilere göre, Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu gökyüzü hakim olurken; iç, batı ve doğu bölgelerdeki pek çok ilde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Haziran 2026 - 07:19 Güncelleme:
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        Sağanak yağmur uyarısı! Bu bölgeler dikkat

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trakya kesimi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkisi, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Afyonkarahisar, Denizli, Konya, Karaman, Çankırı, Muş çevreleri, Van ve Bitlis’in kuzeyi ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        İstanbul

        Güneşli 28°

        Ankara

        Güneşli 29°

        İzmir

        Güneşli 35°

        Antalya

        Kısmen Güneşli 30°

        Trabzon

        Güneşli 24°

        Bursa

        Güneşli 26°

        Adana

        Güneşli 32°

        Diyarbakır

        Güneşli 35°

        Gaziantep

        Güneşli 33°

        Ağrı

        Sağanak Yağış 23°

        Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

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        İLLERE GÖRE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı ve az bulutlu, Trakya kesiminin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BURSA °C, 32°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ÇANAKKALE °C, 30°C

        Parçalı ve az çok bulutlu

        EDİRNE °C, 33°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İSTANBUL °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        EGE

        Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Denizli çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        A.KARAHİSAR °C, 29°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DENİZLİ °C, 35°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        İZMİR °C, 35°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MUĞLA °C, 34°C

        Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ

        Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ADANA °C, 33°C

        Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ANTALYA °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BURDUR °C, 32°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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        HATAY °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Konya, Karaman ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 30°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KONYA °C, 31°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

        NEVŞEHİR °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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        BARTIN °C, 29°C

        Parçalı ve az bulutlu

        BOLU °C, 26°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KASTAMONU °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK °C, 24°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        AMASYA °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        RİZE °C, 25°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SAMSUN °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        TRABZON °C, 24°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimleri ve Muş çevreleri ile Van ve Bitlis’in kuzeyinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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        ERZURUM °C, 24°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS °C, 22°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA °C, 31°C

        Parçalı ve az bulutlu

        VAN °C, 23°C

        Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        DİYARBAKIR °C, 35°C

        Az bulutlu ve açık

        MARDİN °C, 32°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 33°C

        Az bulutlu ve açık

        ŞANLIURFA °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

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