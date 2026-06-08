KVKK'dan kamera uyarısı: Mahremiyeti ihlal eden kullanıma ceza

KVKK'den yapılan açıklamada, son zamanlarda güvenlik kamerası sistemlerinin iş yerlerinde ve apartman/site gibi toplu yapılarda hukuka aykırı şekilde, belirlenen amaç dışında kullanıldığına dair şikayet ve başvurularda artış yaşandığı belirtildi.

İlgili yerlerdeki kamera sistemlerinin kullanımında dikkat edilmesi gereken hususların bulunduğu belirtilen açıklamada, güvenlik kameralarının belirlenen amaç dışında ve ölçüsüz bir şekilde "çalışanların verimli çalışıp çalışmadığını görme, disiplini artırma, genel kontrol sağlama" gibi amaçlarla kullanımının, bireylerin özel hayatının gizliliği hakkına müdahale teşkil edebileceği ve kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesine neden olabileceği kaydedildi.

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İş yerlerinde güvenlik kameraları vasıtasıyla gerçekleştirilen kişisel veri işleme faaliyetlerinin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun şekilde yürütülmesinin gerekli olduğu vurgulanan açıklamada, ölçülülük ilkesine de dikkat edilmesi gerektiği aktarıldı.

Kamera sistemi kurulumunda ortak alan ve özel alan ayrımına da özen gösterilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, tuvalet, soyunma odası, mescit, dinlenme alanı gibi özel alanlara kamera sistemi yerleştirilmemesi gerektiği ifade edildi.

BAĞIMSIZ ALANI GÖSTERMELİ

KVKK'nin apartman/site gibi toplu yapılarda kurulan güvenlik kamerası sistemi kullanımı hakkındaki açıklamasında da 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na atıf yapılarak, mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun kullanım yapılması gerektiği bildirildi.

Kamera sistemlerinin kurulmasında apartman/site sakinlerinin makul mahremiyet beklentilerinin dikkate alınması gerektiğine işaret edilen açıklamada, ortak alanların titizlikle belirlenmesi, yerleştirilen kameraların bağımsız alanın içi görünecek şekilde daire kapısı önlerine yerleştirilmemesi gerektiği vurgulandı.

Açıklamada, "Güvenlik kamerası sistemleri ile yalnızca sistemin kurulmasındaki amaçla bağlantılı düzeyde kişisel veri işlenmesine ve kamera sisteminin gerekli olduğu ölçüde teknik özellikler barındırmasına, yüz tanıma, ses kaydı gibi özel hayata müdahale teşkil eden özellikler barındırmaması gerekir." uyarısına yer verildi.

Mevzuata aykırı kamera kullanımı durumlarında idari yaptırımların söz konusu olabileceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Veri sorumluları tarafından ilgili kişilere karşı aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi ve kişisel verilerin hukuka uygun olarak işlenmesi, yetkisiz erişimin önlenmesi ve muhafazasını sağlamak amacıyla gerekli idari ve teknik tedbirlerin alınması gerekir. Aksi takdirde idari para cezası da dahil olmak üzere idari yaptırımla karşılaşılabilecektir."