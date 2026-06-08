Akıllara durgun veren olay İstanbul, Başakşehir'de bulunan bir alışveriş merkezinin içerisindeki markette meydana geldi. Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre markette alışveriş yapan E.K.’nın içerisinde pasaport, kimlik, ikamet belgesi, araç anahtarları, 6 bin dolar, 200 pound, 2 adet Ata liralı bileklik, 4 adet altın bileklik ve yaklaşık 200 gram altın bulunan çantası esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu.

HIRSIZLIK KAMERADA

Market yetkililerin yaptığı güvenlik kamera incelemesinde gerçek ortaya çıktı. Marketin sebze ve meyve reyonunda alışveriş yapmaya çalışan E.K.’nın çantası el arabasından şüpheli biri kadın, iki kişi tarafından çalındığı görüldü.

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Bunun üzerine olay hemen polise bildirildi. Gelen ihbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Yapılan incelemede marketin güvenlik kamera görüntüleri tek tek incelendi. Görüntülerde şüphelilerin mağdurun dikkatinin dağılmasını bekledikleri görüldü. Alışveriş yaptığı sırada mağdurun bir anlık dalgınlığından yararlanan şüphelilerin harekete geçtiği tespit edildi.

ÇİFT, SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişilerin kimliğini kısa sürede tespit etti. Şüphelilerin karı-koca Hüseyin ve Deniz K. adlı kişiler olduğu saptandı. Yapılan arşiv çalışması ise polisi bile şaşırtan suç dosyaları çıktı.

Şüphelilerden Hüseyin K.'nın 50, eşi Deniz K.'nın ise 32 ayrı suç kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Kimlikleri belirlenen karı koca şüphelilerin izini süren ekipler, Sancaktepe'de belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyonda yakalanan iki şüpheli gözaltına alınarak Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği'ne götürüldü. Emniyetteki işlemleri tamamlanan suç makinesi çift adliyeye sevk edildi.