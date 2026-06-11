Yapay zeka son yıllarda hayatımıza adeta bir fırtına gibi girdi. ChatGPT’den Grok’a kadar gelişmiş modeller, dakikalar içinde makale yazıyor, kod üretiyor ve bizimle sohbet ediyor. Ancak teknolojik ilerleme ne kadar hızlı olursa olsun, insan doğası değişmiyor. En gelişmiş algoritmalar bile gerçek bir sohbetin sıcaklığını, fikir ayrılıklarını, karşılıklı anlayışı ve o derin bağlantı hissini tam olarak veremiyor. Özellikle Silikon Vadisi’nde yoğun tempoyla çalışan AI uzmanları, kazandıkları yüksek paraya rağmen zamanlarını kaybediyor ve bu boşluğu doldurmak için beklenmedik bir tercihte bulunuyor.

Hem güzel hem de teknolojiye hakim 'nerdy eskort'larla saatlik binlerce dolarlık buluşmalar. Bu trend, yapay zekanın zaferinden ziyade, insanın vazgeçilmez konuşma ve anlamlı bağlantı ihtiyacını bir kez daha gözler önüne seriyor.

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AI ÇALIŞANLARI NEDEN GERÇEK İNSAN TERCİH EDİYOR?

Silikon Vadisi’nde AI sektöründe çalışan profesyonellerin yıllık maaşları genellikle 180 bin doların üzerinde başlıyor. Bazılarının geliri ise yedi haneli rakamlara ulaşıyor. Özellikle San Francisco bölgesinde bu rakamlar daha da yüksek çünkü sektörün dev şirketleri burada konumlanmış durumda. Ancak bu yüksek gelirlerin önemli bir bedeli var.

Uzun ve yoğun çalışma saatleri. Sabah 9’dan akşam 9’a, haftada altı gün çalışma saatleri giderek yaygınlaşıyor. Buna bir de Meta gibi büyük şirketlerdeki işten çıkarmalar eklenince çalışanlar hem tükenmişlik yaşıyor hem de iş güvencesi konusunda endişe duyuyor. Bu koşullar altında zaman, paradan çok daha değerli hale geliyor.

Anonim bir müşteri Forbes’a yaptığı açıklamada, “Artık zamanımla çok daha bencilim. Para vererek zaman satın almak daha kolay, sınırlar net oluyor” ifadelerini kullandı. Organik bir ilişki kurmak için gereken zaman ve duygusal yatırım, bu tempoda lüks bir harcama olarak görülüyor.

EN ÇOK KAZANANLAR HEM GÜZEL HEM AKILLI OLANLAR

Silikon Vadisi uzun yıllardır seks işçileri için yüksek gelir sağlayan bir pazar oldu. Ancak son dönemde “nerdy eskort” olarak tanımlanan, teknoloji, kripto, yapay zeka ve ekonomi konularında bilgi sahibi eskortlar standart fiyatların çok üzerine çıkabiliyor.

Bu alanda hizmet veren Ada Hopper (takma isim), Forbes’a verdiği röportajda şu ifadeleri kullandı: “En yüksek ücret talep eden kızlar en güzel olanlar değil. Hem güzel hem de zeki olanlar. Müşteriler, sadece fiziksel çekicilik değil, entelektüel uyum arıyor. Bu da nerdy eskort’ların saatlik binlerce dolarlık ücretler alabilmesini sağlıyor."

CHATBOT’LAR YETERLİ KALMIYOR

Birçok kişi, AI çalışanlarının öncelikle chatbot’lara yöneleceğini düşünüyordu. Ancak University of California’nın yaptığı bir araştırma, bunun neden gerçekleşmediğini net bir şekilde ortaya koyuyor. Araştırmaya göre insan-chatbot etkileşimleri bazı yakınlık belirtileri gösterse de, gerçek ilişkilerin sağladığı faydaları sunamıyor.

Çalışmanın özetinde şu ifadeler yer alıyor: “Chatbot’lar kullanıcılarından yalnızca yüzeysel isteklerde bulunuyor. Bu yüzden bir partnerle müzakere etmek ve fedakarlık yapmak gibi derin faydaları sağlayamıyorlar.

Chatbot’lar kullanıcıyı sürekli onayladığı için kısa vadede iyi hissettiriyor ancak uzun vadede mental sağlığa zarar verebiliyor. Kullanıcılar, asla karşı çıkmayan bir sohbet partnerine alışınca gerçek hayattaki fikir ayrılıklarına ve çatışmalara hazırlıksız kalıyor."

GERÇEK İNSAN ETKİLEŞİMİNİN ÜSTÜNLÜĞÜ

'Nerdy eskort’lar, chatbot’ların aksine gerçek insan perspektifi sunuyor. AI, kripto ve ekonomi üzerine samimi, dinamik ve karşılıklı sohbetler mümkün oluyor. Bu buluşmalar fedakarlık içermese de, Silikon Vadisi’nin yoğun çalışanlarına değerli bir nefes alma ve zihin açma fırsatı yaratıyor.

Bu yeni trend, teknolojinin ilerlemesine rağmen insanın temel ihtiyaçlarının değişmediğini bir kez daha kanıtlıyor.

*Haberin görseli yapay zeka tarafından oluşturulmuştur