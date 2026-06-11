16 yaşındaki Kayra'nın ölümünde flaş gelişme!
Ankara'da, tartıştığı 16 yaşındaki lise 1. sınıf öğrencisi Kayra Ataman'ı kalbinden bıçaklayıp öldüren 17 yaşındaki Taha Erdem E. ile babası Burak E. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi
Giriş: 11 Haziran 2026 - 13:19 Güncelleme:
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde, 2 gün önce meydana gelen olayda lise 1. sınıf öğrencisi Kayra Ataman (16), arkadaşına laf atan Burak E. ile tartışmış ve Burak E.'nin 17 yaşındaki oğlu Taha Erdem E. tarafından kalbinden bıçaklanarak öldürülmüştü.Taha Erdem E., tutuklanıp cezaevine gönderildi.
BABA İLE OĞLU ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
Ataman'ın cenazesi dün Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilirken, gözaltına alınan Taha Erdem E. ve babası Burak E. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Kayra Ataman, 16 yaşında hayatını kaybetmişti.
İKİSİ DE CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Baba ve oğlu, tutuklu yargılanmalarına karar verilerek cezaevine gönderildi.Kayra Ataman, gözyaşlarıyla uğurlandı.
UYUŞTURUCU KULLANDIĞI İLERİ SÜRÜLDÜ
9'uncu sınıftan sonra okulu bırakıp sanayide çalışmaya başladığı öğrenilen Taha Erdem E.'nin uyuşturucu madde bağımlısı olduğu ve ruhsal problemlerinin bulunduğu iddia edildi.
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