Beşiktaş'ta kaleye son aday Almanya’dan: Alexander Nübel!

Görüntüsü ortaya çıktı... Taksiciyi öldüren yumruk!

İstanbul Şişli'de iddiaya göre, taksi ücreti nedeniyle çıkan tartışmada 34 yaşındaki Burak İ., taksi şoförü 57 yaşındaki Erdal Çiçek'e yumruk attı. Başına aldığı darbeyle ağır yaralanan Çiçek, bilinci kapalı halde hastaneye kaldırıldı. 7 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Çiçek 14 Haziran Pazar ... Daha Fazla Göster İstanbul Şişli'de iddiaya göre, taksi ücreti nedeniyle çıkan tartışmada 34 yaşındaki Burak İ., taksi şoförü 57 yaşındaki Erdal Çiçek'e yumruk attı. Başına aldığı darbeyle ağır yaralanan Çiçek, bilinci kapalı halde hastaneye kaldırıldı. 7 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Çiçek 14 Haziran Pazar günü hayatını kaybetti. Burak İ. ise cezaevine gönderildi. Taksi şoförü Çiçek'in hayatını kaybettiği anlara ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı (DHA) Daha Az Göster