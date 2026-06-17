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        Beşiktaş'ta kaleye son aday Almanya’dan: Alexander Nübel!

        Beşiktaş, yeni sezon öncesinde kaleci transferi için çalışmalarını sürdürürken listenin üst sıralarında Alexander Nübel yer alıyor. Bonservisi Bayern Münih'te bulunan ve geçtiğimiz sezonu VfB Stuttgart'ta geçiren tecrübeli file bekçisi için önümüzdeki günlerde somut adımların atılması bekleniyor. Öte yandan sözleşmesi sona eren Ersin Destanoğlu henüz kararını vermedi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 12:13 Güncelleme:
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        Beşiktaş’ın yeni sezon öncesi kaleci pozisyonu için başlattığı operasyon kapsamında adaylar netleşmeye devam ediyor.

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        Siyah-beyazlıların listesinde öne çıkan adaylardan biri de bu sezon Stuttgart’ta kiralık olarak forma giyen Alman kaleci Alexander Nübel oldu.

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        Bonservisi Bayern Münih’ta bulunan 29 yaşındaki kaleci için ilerleyen günlerde somut adımların atılması bekleniyor.

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        Şu anda Almanya Milli Takımı’nın Dünya Kupası kadrosunda bulunan Nübel’in Alman ekibi ile 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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        Bundesliga'da bu sezon 34 maçın 11'inde kalesini gole kapatan Alman eldiven, etkili performansıyla milli takıma da seçildi.

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        ERSİN BELİRSİZ

        Diğer yandan Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Ersin Destanoğlu ise halen kararını vermedi.

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        Avrupa’dan teklifler bulunan 25 yaşındaki file bekçisi uzatıp uzatmama kararını bu hafta iletecek. Ersin’in kararını bekleyen siyah-beyazlı yönetim gidişata göre bir kaleci takviyesi daha yapabilir.

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