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        Haberler Ekonomi Para Fed faiz kararını açıkladı

        Fed faiz kararını açıkladı

        Yeni başkan Kevin Warsh göreve geldikten sonra ilk toplantısını gerçekleştiren Fed Açık Piyasa Komitesi faizi sabit bıraktı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 21:00 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Fed faiz kararını açıkladı

        ABD Merkez Bankası (Fed) 2026'nın dördüncü faiz kararını açıkladı. Buna göre Kevin Warsh başkanlığında ilk kez toplanan Fed Açık Piyasa Komitesi (FOMC) politika faizini piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bıraktı.

        2025'in son 3 toplantısında üst üste 25'er baz puanlık faiz indirimlerine giden Fed ocak, mart ve nisan toplantılarında ise faizi sabit bırakmıştı. Böylece bugünle beraber 4 sefer 'pas' demiş oldu.

        Karar, komite üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.

        Fed açıklamasında, faiz oranının mevcut seviyede korunmasının, kurumun maksimum istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerinden oluşan ikili sorumluluğunu desteklediği belirtildi.

        Ekonomik faaliyetlerin yüksek belirsizliklere rağmen sağlam bir hızda büyümeye devam ettiği kaydedilen açıklamada, bu belirsizliklerin bir bölümünün Orta Doğu’daki çatışmalardan kaynaklandığı ifade edildi.

        Fed, verimlilik artışı ve sermaye yatırımlarının güçlü seyrini koruduğunu, istihdam artışının iş gücündeki büyümeye paralel ilerlediğini ve işsizlik oranının önemli bir değişim göstermediğini bildirdi.

        Enflasyonun ise yüzde 2’lik hedefin üzerinde kalmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, özellikle enerji dahil bazı sektörlerde arz şoklarının fiyat artışlarına yol açtığına dikkat çekildi.

        FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ ARTIK YOK

        Bunun yanında faiz kararıyla beraber, Fed yetkililerinin faiz beklentilerini yansıtan ve piyasalar tarafından yakından takip edilen "nokta grafiği" (dot plot) de yayımlandı. Grafik mart ayında yer alan faiz indirimi beklentisinin artık medyan görünümde bulunmadığını ortaya koydu.

        Projeksiyon dokümanına eklenen notta, toplantıya katılan 19 yetkiliden yalnızca 18'inin faiz ve ekonomik tahmin sunduğu belirtildi. Bu nedenle bir üyenin projeksiyonları nokta grafiğine dahil edilmedi.

        Nokta grafiği anonim olarak yayımlandığından projeksiyon vermeyen ismin kim olduğu resmi olarak bilinmiyor. Ancak Fed'i yakından izleyen çevreler, Fed Yönetim Kurulu Üyesi Kevin Warsh'ın projeksiyon sunmamış olabileceğini değerlendiriyor. Bazı analistler Warsh'ın uzun süredir tartışılan nokta grafiği uygulamasının tamamen kaldırılmasını savunduğunu öne sürüyor.

        Projeksiyonlarda ayrıca 2028 yılına ilişkin grafikte de bir noktanın eksik olduğu dikkat çekti.

        Fed yetkililerinin tahminlerine göre federal fonlama faiz oranı için 2026 yıl sonu medyan beklentisi yüzde 3,4'ten yüzde 3,8'e yükseldi. Bu revizyon, komitenin bu bir faiz artırımının gerekli olabileceğini düşündüğüne işaret etti.

        GÖRÜŞ AYRILIKLARI

        Faiz patikasına ilişkin görüş ayrılıklarının da belirginleştiği görüldü. Yetkililerden sekizi yıl sonuna kadar faizlerde değişiklik beklemezken, bir üye faiz indirimi öngördü. Buna karşılık dokuz üye ise en az bir faiz artışı yapılmasının uygun olacağını değerlendirdi.

        Söz konusu dağılım, Fed içinde enflasyon görünümüne ilişkin belirsizliklerin sürdüğünü ve para politikası konusunda daha şahin bir eğilimin güç kazandığını ortaya koydu.

        BÜYÜME TAHMİNİ DÜŞTÜ ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜKSELDİ

        Fed bunun yanında Komite üyelerinin ekonomik projeksiyonlarını da yayımladı. Buna göre Fed yetkilileri ABD ekonomisinin 2026 yılı büyüme beklentisini yüzde 2,4'ten yüzde 2,2'ye düşürdü. 2027 yılı büyüme tahmini yüzde 2,3 seviyesinde korunurken, 2028 yılı beklentisi yüzde 2,1'den yüzde 2,2'ye yükseltildi.

        En dikkat çekici revizyon ise enflasyon beklentilerinde görüldü.

        Yıl Haziran Mart Değişim
        2026 %3,6 %2,7 +0,9 puan
        2027 %2,3 %2,2 +0,1 puan
        2028 %2,0 %2,0 Değişmedi

        Fed'in enflasyona ilişkin 2026 yılı tahmini yüzde 2,7'den yüzde 3,6'ya yükseltildi. Aynı dönem için çekirdek enflasyonu beklentis de yüzde 2,7'den yüzde 3,3'e çıkarıldı.

        2027 yılı için manşet enflasyon tahmini yüzde 2,2'den yüzde 2,3'e, çekirdek enflasyon tahmini ise yüzde 2,2'den yüzde 2,5'e yükseltildi.

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