Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Mario Lemina, Fanny Neguesha ile dünyaevine girdi - Magazin haberleri

        Mario Lemina, Fanny Neguesha ile dünyaevine girdi

        Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mario Lemina, uzun yıllardır birlikte olduğu ve iki çocuğunun annesi Fanny Neguesha ile evlendi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 18:50 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Galatasaray ile şampiyonluk yaşayan 32 yaşındaki Gabonlu futbolcu Mario Lemina, özel hayatındaki gelişmeyle gündeme geldi.

        2

        Ünlü futbolcu, uzun zamandır birlikte olduğu ve iki çocuğunun annesi olan 35 yaşındaki model ve oyuncu Fanny Neguesha ile dünyaevine girdi.

        3

        Çift, evlilik fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaştı. Lemina, paylaşımına "Bayan ve Bay Lemina. Tüm hayatım ve dahası" notunu ekledi.

        4

        Bu paylaşıma hem Galatasaraylı taraftarlardan hem de çiftin sevenlerinden çok sayıda tebrik yorumu geldi.

        5

        Lemina, geçtiğimiz yıl sevgilisi Fanny Neguesha'ya romantik bir evlilik teklifinde bulunmuştu.

        6

        Mario Lemina ve Fanny Neguesha çifti, Kasım 2014'te oğulları Neals'ı, Ağustos 2018'de ise kızları Isaiah-King'i kucaklarına almıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Spor Bülteni - 16 Haziran 2026 (Galatasaray'dan TFF'ye 10+2+2 Önerisi)

        Favori İspanya puan kaybetti. Galatasaray'dan TFF'ye 10+2+2 önerisi. Fenerbahçe transferde atağa kalktı. Stoper takviyesi çalışmaları sürüyor. Spor Bülteni'nde Selen Gül Dayıoğlu sundu.  

        #Mario Lemina
        #fanny neguesha
        #galatasaray
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dışişleri'nden AP raporuna tepki
        Dışişleri'nden AP raporuna tepki
        CHP'de il başkanları hakkında karar
        CHP'de il başkanları hakkında karar
        ABD'deki Halkbank davası düşürüldü
        ABD'deki Halkbank davası düşürüldü
        54 ilde tetikçi operasyonu
        54 ilde tetikçi operasyonu
        Delege imzalarını genel merkeze teslim eden CHP'li Emir: 20 Temmuz itibarıyla risk var
        Delege imzalarını genel merkeze teslim eden CHP'li Emir: 20 Temmuz itibarıyla risk var
        Galatasaray'ın yıldızı evlendi
        Galatasaray'ın yıldızı evlendi
        Öldüren kumpirde tazminat açıklandı!
        Öldüren kumpirde tazminat açıklandı!
        Çalışan sayısı da 20 bin düştü
        Çalışan sayısı da 20 bin düştü
        Trump: İran'a karşı en sert yaklaşan Başkan benim
        Trump: İran'a karşı en sert yaklaşan Başkan benim
        Thiel'in gizli tarikatında savaş oturumları!
        Thiel'in gizli tarikatında savaş oturumları!
        Beşiktaş'a Avrupa Ligi'nde dişli rakip!
        Beşiktaş'a Avrupa Ligi'nde dişli rakip!
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oldu!
        En uzun metro ringi tamamlandı
        En uzun metro ringi tamamlandı
        Japon bakandan Türk İHA mesajı
        Japon bakandan Türk İHA mesajı
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        Sallai ve Nelsson'a Hull City takibi
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        ABD ve İran'ın anlaştığı 14 madde sızdırıldı
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Ece İrtem'in ölümüyle gündeme gelmişti! Genç kayıplarda korkutan rakam
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        Messi, Dünya Kupası'nda tarihe geçti!
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor
        Kendi kendini temizleyebiliyor, tatilcileri bekliyor