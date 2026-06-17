CHP'de MYK toplantısı başladı
CHP'de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı başladı. Parti Sözcüsü Müslim Sarı, toplantının ardından saat 16.00'da CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu
Giriş: 17 Haziran 2026 - 14:22 Güncelleme:
CHP'de Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı başladı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında beşinci kez toplanan MYK'nın ardından, Parti Sözcüsü Müslim Sarı'nın CHP Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi. Sarı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Merkez Yönetim Kurulu (MYK) gündemimize dair bugün saat 16.00’da CHP Genel Merkezi’nde bir basın toplantısı gerçekleştireceğim. Açıklamamı partimizin sosyal medya hesaplarından canlı olarak takip edebilirsiniz."
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