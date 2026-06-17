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        Haberler Dünya Dışişleri'nden AP'nin 2025 Yılı Türkiye Raporuna tepki | Dış Haberler

        Dışişleri'nden AP'nin 2025 Yılı Türkiye Raporuna tepki

        Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulunda kabul edilen 2025 Yılı Türkiye Raporu'na ilişkin, "Ülkemiz karşıtı çevrelerin temelsiz iddialarına ve yanlış bilgilere dayanan, gerçeklerle bağdaşmayan değerlendirmeler içermektedir." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 18:19 Güncelleme:
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        Dışişleri'nden AP raporuna tepki

        Bakanlık, AP Genel Kurulunda bugün kabul edilen 2025 Yılı Türkiye Raporu'na ilişkin yazılı açıklama yaptı.

        "(Rapor) Ülkemiz karşıtı çevrelerin temelsiz iddialarına ve yanlış bilgilere dayanan, gerçeklerle bağdaşmayan değerlendirmeler içermektedir." ifadesi kullanılan açıklamada, söz konusu raporun, bazı AP üyelerinin ideolojik ezberlerini yansıtacak şekilde kasıtlı bir siyasi gündem çerçevesinde hazırlandığı ve Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik öneminin giderek arttığı bir dönemde, mevcut olumlu gündemi gölgelemeyi amaçladığı aktarıldı.

        Açıklamada, terör örgütlerine ve Türkiye karşıtı çevrelere zemin sağlayan bu yaklaşımın, AP'nin Türkiye-AB ilişkilerinin geleceğine yönelik stratejik bir vizyon ortaya koymaktan ne denli uzak olduğunu bir kez daha gösterdiği belirtildi.

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        Raporda bağımsız Türk yargısı tarafından yürütülmekte olan hukuki süreçlerin çarpıtıltığı aktarılan açıklamada, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in mesnetsiz ithamlarla hedef alınması kesin bir dille reddedildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Devletimizin egemenliğinin temel sacayaklarından biri olan Türk yargısı, hiçbir uluslararası kurumun, dış aktörün veya siyasi çevrenin müdahalesine açık değildir. Yargı süreçlerini siyasi saiklerle hedef alan ve yargı bağımsızlığı ilkesiyle de çelişen girişimlerin kabul edilmesi mümkün değildir.

        AP'den beklentimiz, küresel sınamaların arttığı mevcut ortamda, aday ülke Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin ortak çıkarlar temelinde, yapıcı bir zeminde ilerletilmesine katkı sağlayacak bir yaklaşım benimsemesidir."

        *Haberde, AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır

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