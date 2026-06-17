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        Haberler Gündem Sosyal medyada suç örgütlerini öven 258 şüpheli yakalandı

        Sosyal medyada suç örgütlerini öven 258 şüpheli yakalandı

        İçişleri Bakanlığı, 54 ilde sosyal medya üzerinden tetikçi temin etmeye çalıştığı, suç örgütlerini övdüğü ve örgüt propagandası yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda 258 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17 Haziran 2026 - 18:28 Güncelleme:
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        54 ilde tetikçi operasyonu

        İçişleri Bakanlığı, sosyal medya platformları üzerinden suç örgütlerini öven, tetikçilik faaliyetlerine yönelik paylaşım yapan ve örgütsel propaganda içerikleri yaydığı belirlenen şüphelilere yönelik geniş çaplı operasyon düzenlendiğini duyurdu.

        Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlükleri KOM Şube Müdürlüklerince 54 ilde operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda toplam 258 şüpheli yakalandı.

        TETİKÇİ TEMİNİ VE ÖRGÜT PROPAGANDASI İDDİASI

        Yapılan çalışmalarda şüphelilerin, iletişim platformlarında oluşturulan gruplar üzerinden tetikçi temin etmeye ya da tetikçilik yapmaya yönelik paylaşımlarda bulundukları belirlendi.

        Şüphelilerin ayrıca sosyal medya hesapları üzerinden suç ve suçluyu övücü, tehdit, hakaret ve örgüt propagandası içerikli paylaşımlar yaptıkları tespit edildi.

        SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN ELEMAN KAZANMAYA ÇALIŞTILAR

        Bakanlığın açıklamasında, şüphelilerin sosyal medya paylaşımlarıyla örgütsel faaliyetlerini duyurmayı amaçladıkları, suç örgütleri arasındaki husumet ve rekabeti sosyal medya mecralarına taşımaya çalıştıkları ifade edildi.

        Ayrıca şüphelilerin, suç faaliyetlerini normal gösterme algısı oluşturmaya ve sosyal medyayı araç olarak kullanarak örgütlere yeni eleman kazandırmaya çalıştıkları belirtildi.

        OPERASYON YAPILAN İLLER

        Operasyonların Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, Mersin, Şanlıurfa, Van, Kocaeli, Sakarya, Samsun, Tekirdağ, Manisa, Muğla, Hatay, Kayseri ve Yalova’nın da aralarında bulunduğu 54 ilde düzenlendiği bildirildi.

        İçişleri Bakanlığı açıklamasında, operasyonlarda görev alan polis ekipleri, KOM Başkanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıkları ve emeği geçenler tebrik edildi.

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        #tetikçi operasyonu
        #haberler
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