2026 Dünya Kupası L Grubu'nda İngiltere ile Hırvatistan kozlarını paylaştı. 6 gole sahne olan mücadeleyi İngiltere 4-2 kazandı.

İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 12 (p) ve 42. dakikalarda Harry Kane, 47'de Jude Bellingham ve 85. dakikada ise Marcus Rashford kaydetti. Hırvatistan'ın golleri ise 36. dakikada Martin Baturina ve 45+5'te Petar Musa'dan geldi.

Bu sonucun ardından İngiltere turnuvaya 3 puanla başladı. Hırvatistan ise haftayı puansız kapattı.

Grubun 2. maçında İngiltere Gana ile; Hırvatistan ise Panama ile karşı karşıya gelecek.

L Grubu puan durumu:

İngiltere - 1 maç - 3 puan

Gana - 0 maç - 0 puan

Panama - 0 maç - 0 puan

Hırvatistan - 1 maç - 0 puan