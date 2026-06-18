İngiltere: 4 - Hırvatistan: 2 | MAÇ SONUCU
2026 Dünya Kupası L Grubu ilk maçında İngiltere ile Hırvatistan karşı karşıya geldi. Gol düellosuna sahne olan mücadeleyi İngiltere 4-2 kazandı ve turnuvaya galibiyetle başladı.
Giriş: 18 Haziran 2026 - 01:03 Güncelleme:
2026 Dünya Kupası L Grubu'nda İngiltere ile Hırvatistan kozlarını paylaştı. 6 gole sahne olan mücadeleyi İngiltere 4-2 kazandı.
İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 12 (p) ve 42. dakikalarda Harry Kane, 47'de Jude Bellingham ve 85. dakikada ise Marcus Rashford kaydetti. Hırvatistan'ın golleri ise 36. dakikada Martin Baturina ve 45+5'te Petar Musa'dan geldi.
Bu sonucun ardından İngiltere turnuvaya 3 puanla başladı. Hırvatistan ise haftayı puansız kapattı.
Grubun 2. maçında İngiltere Gana ile; Hırvatistan ise Panama ile karşı karşıya gelecek.
L Grubu puan durumu:
İngiltere - 1 maç - 3 puan
Gana - 0 maç - 0 puan
Panama - 0 maç - 0 puan
Hırvatistan - 1 maç - 0 puan
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