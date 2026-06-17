Portekiz: 1 - Demokratik Kongo Cumhuriyeti: 1 | MAÇ SONUCU
2026 Dünya Kupası K Grubu ilk maçında Portekiz ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti kozlarını paylaştı. Mücadele iki takımın karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle sona erdi. Bu sonuçla birlikte Demokratik Kongo, turnuva tarihindeki ilk puanını aldı.
Giriş: 17 Haziran 2026 - 22:03 Güncelleme:
2026 Dünya Kupası K Grubu'nda Portekiz ile Demokratik Kongo Cumhuriyeti karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Portekiz 6. dakikada Joao Neves'le 1-0 öne geçerken; Yoane Wissa'nın 45+5. dakikada attığı golle Demokratik Kongo Cumhuriyeti skoru 1-1'e getirdi.
Portekiz ikinci yarı baskısını arttırsa da, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturamadı ve sahadan beraberlikle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Demokratik Kongo, Dünya Kupası tarihinde ilk puanını aldı.
Grubun ikinci maçında Portekiz Özbekistan'la; Demokratik Kongo Cumhuriyeti ise Kolombiya ile karşı karşıya gelecek.
REKLAM
K Grubu güncel puan durumu:
Portekiz - 1 maç - 1 puan
Demokratik Kongo Cumhuriyeti - 1 maç - 1 puan
Kolombiya - 0 maç - 0 puan
Özbekistan - 0 maç - 0 puan
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ