Fenerbahçe'den savunma harekatı: Juma Bah ve Hugo Siquet
Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, önceliği savunma bölgesine verdi. Sarı-lacivertliler bonservisi Manchester City'de bulunan Juma Bah'ı kiralamak için harekete geçerken; Nelson Semedo'nun ayrılması halinde ise Club Brugge forması giyen Hugo Siquet'i radarına aldı.
Fenerbahçe, defans hattını güçlendirmek için transferde gaza bastı...
HT Spor muhabiri Esra Köse'nin edindiği bilgilere göre; sarı-lacivertliler stoper bölgesine takviye yapmak isterken, bonservisi Manchester City'de bulunan Juma Bah gündeme geldi.
F.Bahçe, 2006 doğumlu defans oyuncusunu kiralık olarak kadrosuna katarak yabancı kuralında genç oyuncu kontenjanını kullanmak istiyor.
20 yaşındaki futbolcu geçtiğimiz sezonu Nice'de kiralık olarak geçirdi ve 41 maçta 3 bin 130 dakika süre alarak gol veya asist katkısı sağlayamadı.
SEMEDO AYRILIRSA HEDEF HUGO SIQUET!
Öte yandan Fenerbahçe, 32 yaşındaki sağ bek Nelson Semedo'nun takımdan ayrılması halinde alternatifini belirledi...
Sarı-lacivertliler Portekizli oyuncunun ayrılması halinde Club Brugge forması giyen sağ bek Hugo Siquet için harekete geçecek.
23 yaşındaki Belçikalı oyuncu geçtiğimiz sezon 42 maçta 1.726 dakika forma giydi ve 2 asistlik performans sergiledi.