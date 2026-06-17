Derya Uluğ ile Asil Gök nişanlandı
Uzun yıllardır birlikte olan Derya Uluğ ile Asil Gök, ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı bir törenle yüzük taktı
Giriş: 17 Haziran 2026 - 20:42 Güncelleme:
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Ünlü şarkıcı Derya Uluğ ile müzisyen Asil Gök, evlilik yolunda ilk ciddi adımı attı.
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Şubat ayında Asil Gök'ten sürpriz bir evlilik teklifi alan ve bu teklife "Evet" yanıtını veren Uluğ, sevgilisiyle aile arasında düzenlenen bir törenle nişanlandı.
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Ünlü çiftin mutluluğu, törene katılan yakın dostlarının sosyal medya paylaşımlarına yansıdı.
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