5 bölgede sağanak uyarısı... 19 kent için 'sarı' alarm!
MGM'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre bugün; Karadeniz, Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde sağanak bekleniyor. Meteoroloji tarafından 'sarı' alarm verilerek uyarıda bulunulan 19 ilimiz ve yurtta beklenen sıcaklıklar şöyle...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz’in doğusu ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
KARADENİZ'DE PUS UYARISI
Gece ve sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
19 KENT İÇİN 'SARI' ALARM UYARISI
MGM'den 'sarı' alarm verilerek sağanak uyarısında bulunulan 19 ilimiz şöyle: "Ankara, İzmir, Antalya, Muğla, Konya, Afyonkarahisar, Aydın, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Eskişehir, Isparta, Kastamonu, Kütahya, Manisa, Sinop, Uşak ve Karabük."
3 BÖLGEDE RÜZGAR KUVVETLİ ESECEK
Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve batısı, Ege kıyıları ve İç Anadolu'da kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
İLLERİMİZDE HAVA DURUMU
Meteoroloji'den alınan bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:
ANKARA: 30, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL: 27, Parçalı ve az bulutlu
İZMİR: 33, Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ: 28, Parçalı ve az bulutlu
BURSA: 30, Parçalı ve az bulutlu
ÇANAKKALE: 30, Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ: 28, Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ: 32, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA: 32, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA: 32, Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ADANA: 32, Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA: 28, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR: 31, Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY: 29, Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI: 31, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA: 32, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BOLU: 25, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU: 27, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP: 28, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK: 24, Parçalı ve az bulutlu
AMASYA: 32, Parçalı, yer yer çok bulutlu
RİZE: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu
SAMSUN: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu
TRABZON: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu
ERZURUM: 27, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA: 33, Parçalı ve az bulutlu
VAN: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP: 36, Az bulutlu
DİYARBAKIR: 38, Az bulutlu
MARDİN: 36, Az bulutlu
SİİRT: 36, Az bulutlu
ŞANLIURFA: 39, Az bulutlu