Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz’in doğusu ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

KARADENİZ'DE PUS UYARISI

Gece ve sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

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19 KENT İÇİN 'SARI' ALARM UYARISI

MGM'den 'sarı' alarm verilerek sağanak uyarısında bulunulan 19 ilimiz şöyle: "Ankara, İzmir, Antalya, Muğla, Konya, Afyonkarahisar, Aydın, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Eskişehir, Isparta, Kastamonu, Kütahya, Manisa, Sinop, Uşak ve Karabük."

3 BÖLGEDE RÜZGAR KUVVETLİ ESECEK

Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve batısı, Ege kıyıları ve İç Anadolu'da kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Meteoroloji'den alınan bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 30, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL: 27, Parçalı ve az bulutlu

İZMİR: 33, Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ: 28, Parçalı ve az bulutlu

BURSA: 30, Parçalı ve az bulutlu

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ÇANAKKALE: 30, Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ: 28, Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ: 32, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA: 32, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA: 32, Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADANA: 32, Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA: 28, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURDUR: 31, Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY: 29, Parçalı ve az bulutlu

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ÇANKIRI: 31, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA: 32, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU: 25, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU: 27, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP: 28, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK: 24, Parçalı ve az bulutlu

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AMASYA: 32, Parçalı, yer yer çok bulutlu

RİZE: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu

TRABZON: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu

ERZURUM: 27, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA: 33, Parçalı ve az bulutlu

VAN: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP: 36, Az bulutlu

DİYARBAKIR: 38, Az bulutlu

MARDİN: 36, Az bulutlu

SİİRT: 36, Az bulutlu

ŞANLIURFA: 39, Az bulutlu