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        Haberler Gündem Hava Durumu HAVA DURUMU 18 HAZİRAN PERŞEMBE| Ankara, İzmir ve İstanbul'da bugün hava durumu nasıl? İşte MGM güncel raporu | Son dakika haberleri

        5 bölgede sağanak uyarısı... 19 kent için 'sarı' alarm!

        MGM'den alınan son dakika hava durumu verilerine göre bugün; Karadeniz, Ege, İç Anadolu, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde sağanak bekleniyor. Meteoroloji tarafından 'sarı' alarm verilerek uyarıda bulunulan 19 ilimiz ve yurtta beklenen sıcaklıklar şöyle...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 07:04 Güncelleme:
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        5 bölgede sağanak uyarısı... 19 kent için 'sarı' alarm!

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Ege'nin iç kesimleri, Batı Karadeniz’in doğusu ve iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        KARADENİZ'DE PUS UYARISI

        Gece ve sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz kıyı kesimlerinde yer yer pus görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

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        19 KENT İÇİN 'SARI' ALARM UYARISI

        MGM'den 'sarı' alarm verilerek sağanak uyarısında bulunulan 19 ilimiz şöyle: "Ankara, İzmir, Antalya, Muğla, Konya, Afyonkarahisar, Aydın, Bolu, Burdur, Çankırı, Denizli, Eskişehir, Isparta, Kastamonu, Kütahya, Manisa, Sinop, Uşak ve Karabük."

        3 BÖLGEDE RÜZGAR KUVVETLİ ESECEK

        Rüzgarın genellikle kuzeyli, yurdun güney kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güney ve batısı, Ege kıyıları ve İç Anadolu'da kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

        İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

        Meteoroloji'den alınan bilgilere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

        ANKARA: 30, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        İSTANBUL: 27, Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR: 33, Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KOCAELİ: 28, Parçalı ve az bulutlu

        BURSA: 30, Parçalı ve az bulutlu

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        ÇANAKKALE: 30, Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ: 28, Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ: 32, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MANİSA: 32, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MUĞLA: 32, Parçalı, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ADANA: 32, Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA: 28, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BURDUR: 31, Parçalı ve çok bulutlu, yarın öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        HATAY: 29, Parçalı ve az bulutlu

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        ÇANKIRI: 31, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ESKİŞEHİR: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KONYA: 32, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        BOLU: 25, Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KASTAMONU: 27, Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yer yer kuvvetli olmak üzere yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SİNOP: 28, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        ZONGULDAK: 24, Parçalı ve az bulutlu

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        AMASYA: 32, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        RİZE: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        SAMSUN: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        TRABZON: 25, Parçalı, yer yer çok bulutlu

        ERZURUM: 27, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS: 24, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        MALATYA: 33, Parçalı ve az bulutlu

        VAN: 26, Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        GAZİANTEP: 36, Az bulutlu

        DİYARBAKIR: 38, Az bulutlu

        MARDİN: 36, Az bulutlu

        SİİRT: 36, Az bulutlu

        ŞANLIURFA: 39, Az bulutlu

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