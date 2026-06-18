Yanlışlıkla bulundu, milyonlarca insanın hayatını kurtardı: Bir küften elde edilen bakteri tıbbı kökünden değiştirdi

BİRÇOK HASTALIK TEDAVİ EDİLİR HALE GELDİ

1930'ların sonlarında ve 1940'lı yıllarda yürütülen çalışmalar sayesinde penisilin enfeksiyonlarla mücadelede kullanılmaya başlandı. Özellikle II. Dünya Savaşı döneminde üretimin artırılması, ilacın çok daha geniş kitlelere ulaşmasını sağladı. Böylece bir zamanlar ölümcül kabul edilen birçok bakteriyel enfeksiyon tedavi edilebilir hale geldi.

Penisilin hikâyesini benzersiz kılan yalnızca etkisi değil, keşfedilme şekli de oldu. Bir laboratuvar kabındaki beklenmedik küf oluşumu, dikkatli bir bilim insanının gözünden kaçmadı. Eğer Fleming bu kirlenmiş kabı incelemeden çöpe atsaydı, tıp tarihinin seyri çok farklı gelişebilirdi. Bugün penisilin, bilim dünyasında tesadüflerin ancak onları fark edecek kadar meraklı gözlerle birleştiğinde büyük keşiflere dönüştüğünün en güçlü örneklerinden biri olarak kabul ediliyor.

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Haber kaynak: American Chemical Society, Encyclopaedia Britannica, Science Museum