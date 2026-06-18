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        Haberler Ekonomi Teknoloji Apple ürünlerine zam geliyor: Şirketin CEO'sundan açıklama

        Apple ürünlerine zam geliyor

        ABD'li teknoloji şirketi Apple'ın CEO'su Tim Cook, çip maliyetlerindeki artış nedeniyle şirket ürünlerinde fiyat artışının kaçınılmaz hale geldiğini bildirdi. Cook söz konusu zammın ne zaman yapılacağını ise açıklamadı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 08:11 Güncelleme:
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        Apple ürünlerine zam geliyor

        Apple'ın CEO'su Tim Cook, Wall Street Journal'a (WSJ) yaptığı açıklamada, yapay zeka (AI) alanındaki hızlı büyümenin çip talebini artırdığını ve bunun da maliyetleri yükselttiğini belirtti.

        Çiplerdeki ilişkin mevcut durumun "sürdürülemez" hale geldiğini ifade eden Cook, fiyat artışlarının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

        Apple'ın ürün fiyatlarında ne zaman değişikliğe gidileceğine veya hangi ürünlerin bundan etkileneceğine ilişkin bilgi vermeyen Cook, eylül ayında tanıtılması beklenen iPhone 18 modelinin de olası fiyat artışlarından etkilenip etkilenmeyeceği konusunda açıklama yapmadı.

        Cook, artan maliyetlerin tüketicilere yansımaması için çaba gösterdiklerini belirterek, "Bize yansıtılan büyük maliyet artışlarını azaltmak için elimizden geleni yapıyoruz. Müşterilerimizi bu artışlardan korumaya çalıştık ancak durum sürdürülemez hale geldi." ifadelerini kullandı.

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        Bellek çipi arzının talebi karşılamakta zorlandığını kaydeden Cook, tüketicilerin cihazlara olan ilgisinin sürdüğünü, çip üreticilerinin ise önemli fiyat artışlarını teknoloji şirketlerine yansıttığını söyledi.

        EYLÜL AYINDA GÖREVİNİ DEVREDECEK

        Eylül ayında görevini John Ternus'a devretmeye hazırlanan Cook, tüketici elektroniği ürünleri için bellek çipi fiyatlarının ve arz koşullarının makul seviyelere dönmesi gerektiğini vurguladı.

        Cook'un açıklamaları, son dönemde diğer büyük teknoloji şirketlerinin de yarı iletken sektöründeki maliyet ve tedarik baskılarına dikkat çekmesinin ardından geldi.

        Akıllı telefonlar başta olmak üzere birçok elektronik cihazın temel bileşenleri arasında yer alan bellek çiplerinin fiyatları, yapay zeka uygulamalarına yönelik artan talebin etkisiyle son aylarda yükseliş gösteriyor.

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