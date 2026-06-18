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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika haberi: Park halindeki araçlara çarptı... Kalp krizi geçiriyordu | Son dakika haberleri

        Park halindeki araçlara çarptı... Kalp krizi geçiriyordu!

        İzmir'de, direksiyon başında kalp krizi geçirip park halindeki iki otomobile çarparak durabilen otomobilin sürücüsü 68 yaşındaki Hüseyin Deniz, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kalp rahatsızlığı bulunduğu, anjiyo ve bypass tedavisi olduğu öğrenilen Deniz, kurtarılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 10:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Park halindeki araçlara çarptı... Kalp krizi geçiriyordu!

        İzmir'in Konak ilçesinde kaza, dün akşam saatlerinde İnönü Caddesi’nde meydana geldi.

        Hüseyin Deniz (68), otomobili ile Balçova yönünden Konak istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedip, park halindeki iki otomobile çarparak durabildi.

        KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ BELİRLENDİ

        DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücü Deniz'in kalp krizi geçirdiğini belirledi.

        MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü Deniz, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        ANJİYO VE BYPASS TEDAVİSİ DE GÖRMÜŞ

        Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların çekilmesiyle normal seyrine döndü.

        Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken sürücünün kalp rahatsızlığı bulunduğu, anjiyo ve bypass tedavisi olduğu öğrenildi.

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