İzmir'in Konak ilçesinde kaza, dün akşam saatlerinde İnönü Caddesi’nde meydana geldi.

Hüseyin Deniz (68), otomobili ile Balçova yönünden Konak istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybedip, park halindeki iki otomobile çarparak durabildi.

KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ BELİRLENDİ

DHA'daki habere göre çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, sürücü Deniz'in kalp krizi geçirdiğini belirledi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan sürücü Deniz, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ANJİYO VE BYPASS TEDAVİSİ DE GÖRMÜŞ

Kaza nedeniyle bir süre aksayan trafik, araçların çekilmesiyle normal seyrine döndü.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken sürücünün kalp rahatsızlığı bulunduğu, anjiyo ve bypass tedavisi olduğu öğrenildi.