Prenses Kate Middleton üç yıl aranın ardından Royal Ascot'a döndü

Galler Prensesi Kate Middleton, 2023'ten beri katılamadığı Royal Ascot'a döndü. 44 yaşındaki Prenses, İngiltere'deki Ascot hipodromunda düzenlenen geleneksel at yarışı etkinliğinin ikinci gününde eşi Prens William ile birlikte bir at arabasında geçit törenine katıldı.

Middleton, 2026 Royal Ascot'ta, daha önce giydiği sarı elbisesini üçüncü kez giydi. Aynı elbiseyi Mart 2022'de Jamaika'daki bir etkinlikte ve Temmuz 2022'de Wimbledon'da da giymişti.

Prenses Kate, 1997'de hayatını kaybeden ve hiç tanışmadığı kayınvalidesi Prenses Diana'dan kendisine yadigar kalan bilekliği kolunda taşıdı.

Prenses Kate, 2024 yılının başlarında açıklamadığı bir kanser türü teşhisi konulduktan sonra, bir süre gözlerden uzak kalmıştı. Tedavi süresince pek çok etkinliğe olduğu gibi Royal Ascot'a da katılamamıştı. Üç yıllık aranın ardından Middleton, geleneksel yarışta yeniden boy gösterince, kraliyet hayranlarının büyük ilgisiyle karşılaştı.

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Dünyanın en prestijli at yarışı etkinliklerinden biri olan Royal Ascot, dün Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın görkemli girişiyle resmen başladı. Beş gün süren yarışlara genellikle farklı günlerde farklı kraliyet ailesi üyeleri katılıyor.

'Royal Ascot' adını taşımasına rağmen, bu bir kraliyet ailesi etkinliği değil ve saray tarafından organize edilmiyor. Bu yarışlar, Ascot şehri tarafından her yıl haziran ayında düzenleniyor ve beş gün boyunca yaklaşık 300 bin ziyaretçiyi çekiyor.

Kraliyet ailesi, Kraliçe Anne'nin 1711'de açmasından bu yana Ascot Hipodromu'nu destekliyor. 200 yıl sonra, 1911'de Royal Ascot resmen Kraliyet Haftası ilan edildi. Bu etkinlik, nesillerdir kraliyet ailesinin yaz takviminde önemli bir sosyal etkinlik olarak biliniyor.