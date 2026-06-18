'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!

SHOW TV’nin merakla beklenen, MF Yapım imzalı yeni dizisi 'Muhtemel Aşk', bu akşam ekran yolculuğuna başlıyor. İlk bölüme sayılı saatler kalan dizinin başrol oyuncuları; Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu, diziye ve karakterlerine dair samimi açıklamalar yaptı.

Yönetmenliğini Altan Dönmez’in üstlendiği 'Muhtemel Aşk'ın 1. bölüm konusu şöyle; başarılı avukat Defne Derin, ailesinin yükünü omuzlarında taşırken bir yandan da ortağı olduğu hukuk bürosunu ayakta tutmaya çalışmaktadır. Ancak beklenmedik bir kriz, onu hayatının en zor kararlarından biriyle karşı karşıya bırakır. Çaresiz kalan Defne, Bartıner Holding’in varisi olan okuldan arkadaşından borç isteyecektir. Defne bu kararla kendisini ait olmadığını düşündüğü bir davetin içinde bulur. O gece, yalnızca kariyerini değil, kalbini de etkileyecek karşılaşmalara sahne olacaktır. Karizmatik mimar Tolga Erez ve güçlü iş insanı Kadir Emindağ ile yolları kesişen Defne, farkında olmadan kendisini hayatını tamamen değiştirecek olayların merkezinde bulur. Attığı tek bir adım, onu geri dönüşü olmayan bir yolculuğun başlangıcına sürükleyecektir.

* Yeni projeniz hayırlı olsun. Romantik yaz dizilerine izleyiciler hasret kalmıştı. Bu hikâyede sizi senaryoyu ilk okuduğunuz anda yakalayan şey ne oldu?

Ayça Ayşin Turan: Çok teşekkür ederim. Beni en çok hikâyenin kalbi etkiledi diyebilirim. Hepimizin hayatında bazen vazgeçtiğimizi düşündüğümüz hayaller, kaçırdığımız fırsatlar ya da geç kaldığımızı sandığımız duygular oluyor. Senaryoyu okurken Defne’nin hikâyesinde buna dair çok samimi ve gerçek bir taraf gördüm. Aslında sadece bir aşk hikâyesi anlatmıyoruz; yeniden başlama cesaretini, insanın kendine ikinci bir şans vermesini ve kalbini tekrar açabilmesini anlatıyoruz. Bir yandan çok romantik, çok sıcak bir dünyası var ama diğer yandan karakterlerin yaşadığı duygular oldukça tanıdık. Bu yüzden okurken kendimi hikâyenin içinde buldum. İnsanlara yeniden aşka, tesadüflere ve hayata inanmak isteği veren bir hikâye olduğunu hissettim. Özellikle bugünlerde biraz umut veren, yüzümüzü gülümseten hikâyelere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum ve bu proje bana tam olarak bunu hissettirdi.

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Ekin Koç: Açıkçası ben bir süredir zaten rom-com türünde, insanın içini ısıtan, eğlendiren, izledikçe rahatlatan bir proje istiyordum. Konuştuğum işlerin arasında böyle bir projenin denk gelmesine de çok sevindim. Senaryonun matematiği çok güzel oturtulmuş ve her aksı okurken çok eğlendim. Ayrıca oynadığım Kadir karakterine de bayıldım. O yüzden hemen teklifi kabul ettim ve çalışmalara başladık.

Feyyaz Şerifoğlu: Çok teşekkür ederim, heyecanımız çok yüksek. Beni bu hikayede ilk çeken şey, senaryonun sadece bir "yaz aşkı" hafifliğinde olmaması, içinde çok samimi ve ayakları yere basan bir çatışma barındırması oldu. Okurken karakterlerin birbirine dokunuşundaki o organik bağ beni yakaladı. İzleyicinin özlediği o sıcaklığı, naifliği ama aynı zamanda modern dünyanın getirdiği gerçekçi ilişkileri çok güzel harmanlayan bir matematiği var. "Evet, ben bu adamın yolculuğuna eşlik etmek isterim." dedim.

* Karakterinizi kısaca bize anlatır mısınız?

Ayça Ayşin Turan: Defne, güçlü görünmeyi öğrenmiş bir kadın. Hayatın yükünü uzun zamandır tek başına taşımaya çalışıyor ve bu yüzden duygularını çok kolay göstermeyen biri hâline gelmiş. Dışarıdan baktığınızda kontrollü, ne istediğini bilen ve kolay kolay sarsılmayan bir kadın görüyorsunuz. Ama o güçlü duruşun altında çok romantik, çok duygusal ve aslında sevilmeye özlem duyan bir tarafı var. Bence onu özel yapan şey de bu. Kırılmamak için kabuk bağlamış olsa da kalbini tamamen kapatmamış olması. Hâlâ umut etmeyi biliyor. Hâlâ doğru insanla karşılaşabileceğine inanmak istiyor. Defne’nin en sevdiğim yanı da kusurlarıyla, korkularıyla ve çelişkileriyle çok gerçek bir karakter olması. İzleyicilerin onunla kolayca bağ kuracağını düşünüyorum.

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Ekin Koç: Kadir karakteri Adanalı zengin bir müteahhit. İşinde oldukça başarılı, köklerine ve geleneklerine bağlı, korumacı bir tip. Normalde sert duvarları ve mizacı olmasına rağmen Defne’nin ona karşı tutumuna adeta çarpılıyor ve bütün duvarları yerle bir oluyor. Bu da komediye çok uygun bir alan açıyor.

Feyyaz Şerifoğlu: Karakterim başarılı bir mimar. Hayata çok estetik, vizyoner ve yaratıcı bir pencereden bakabilen, herkes tarafından beğenilen, bunun farkında olup ona göre yaşayan, flörtöz, çapkın bir karakter fakat geçmişinde yaşadığı çok büyük bir kırılma onu bambaşka birine dönüştürmüş. Babasını kaybetmesi, bu hayatta aldığı en büyük darbe olmuş. Bu yüzden bütün hayat motivasyonunu, planlarını ve o güçlü duruşunu babasının intikamını alma hırsı üzerine kurmuş. Dışarıdan çok sert, planlı, asla açık vermeyen ve duvarları olan bir adam; çünkü içindeki o büyük acıyı ve intikam ateşini ancak bu şekilde saklayabiliyor. Güçlü ama bir o kadar da yaralı bir karakter.

* İzleyiciler karakteriniz hakkında ilk bölümlerde hangi konuda yanılacak?

Ayça Ayşin Turan: İlk başta Defne’nin aşka mesafeli, hatta biraz fazla mantıklı biri olduğunu düşünebilirler. Çünkü duygularını çok açık yaşayan bir karakter değil. İnsanları kolay kolay hayatına almıyor ve her şeyi kontrol altında tutmaya çalışıyor gibi görünüyor.

Ama zamanla göreceğiz ki aslında mesele aşka inanmaması değil; yeniden incinmekten korkması. Geçmişte yaşadıkları onu biraz daha temkinli biri hâline getirmiş. Bu yüzden kalbini korumaya çalışıyor. Onu tanıdıkça ne kadar hassas, kırılgan ve sevdiği insanlar için ne kadar fedakâr olabileceğini göreceğiz. Bence Defne’nin en büyük sürprizi, o güçlü görüntünün altında taşıdığı o yumuşak ve romantik taraf olacak.

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Ekin Koç: Bunu söylemek zor ama Kadir bence biraz ters köşe bir karakter. Gerçekten bazı davranışları çok kaba ve orantısız ama yeri geldiğinde öyle şeyler yapıyor ki karşıdakini şaşkına çevirebiliyor, hem iyi hem kötü anlamda. İzleyici ise bence Kadir’in yumuşak tarafını görünce biraz şaşıracak.

Feyyaz Şerifoğlu: Çok flörtöz, çapkın olarak adlandırılabilecek bir karakter olduğundan Defne’ye olan ilgisinin gelip geçici olduğunu düşünebilirler. Aslında Tolga da daha önce hiç yaşamadığı bir durumla karşı karşıya kalacak. Bu konuda Defne’ye olan ilgisi gerçek. Bu anlamda bir yanılsamaya düşebilirler sonrası hikayenin gidişatıyla belli olur diye düşünüyorum.

* Yaz aşkları genellikle kısa sürer derler. Sizce bir ilişkiyi mevsimlerden bağımsız olarak kalıcı yapan şey nedir?

Ayça Ayşin Turan: Bence bir ilişkiyi kalıcı yapan şey, birbirinin yanında gerçekten kendin olabilmek. İlk heyecan, ilk kıvılcım çok güzel ve çok özel ama zamanla ilişkiyi ayakta tutan şey başka duygular oluyor. Güven, dostluk, birbirini anlamaya çalışmak ve birlikte büyüyebilmek çok önemli. Hayat her zaman kolay ilerlemiyor. İnsanlar değişiyor, şartlar değişiyor ama iki kişi birbirinin yanında kendisi gibi kalabiliyorsa ve aynı yöne bakmaya devam edebiliyorsa ilişki de güçleniyor. Kalbe dokunan ilişkilerin mevsimlere bağlı kaldığını düşünmüyorum. Yazın başlayan bir hikâye bazen ömür boyu sürebiliyor. Bence önemli olan nasıl başladığı değil, nasıl emek verildiği.

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Ekin Koç: Aradaki iletişim. Gerçekten karşınızdakiyle aynı dili konuşabiliyorsanız ve birbirinizi anlayıp kabul edebiliyorsanız ne kadar farklı karakterler olduğunuzun bir önemi yok.

Feyyaz Şerifoğlu: Hayatın getirdiği anlık heyecanlar, güzel mevsimler insanı bir süreliğine her şeyden uzaklaştırabilir. Ama bir ilişkiyi zamansız ve kalıcı kılan şey, karşınızdaki insanın sizin en karanlık odalarınıza, en büyük yaralarınıza şifa olabilmesidir. Karakterim üzerinden örnek vermem gerekirse; hayatı tamamen öfke ve intikam üzerine kurulu bir adamın dünyasına girip, ona nefes almayı, yaralarını sarmayı ve yeniden "inşa etmeyi" (bir mimar olarak) hatırlatacak bir sevgi bence mevsimleri aşar. Kalıcılık; birbirinin acısına ortak olabilmekte ve o acıdan yepyeni, güvenli bir yuva kurabilmekte saklı.

* Bu akşam ilk bölüm ekrana gelecek, son olarak izleyicilere buradan ne söylemek istersiniz?

Ayça Ayşin Turan: Bu hikâyeyi çekerken gerçekten çok güzel bir ekip olduk. Çok güldük, çok heyecanlandık, çok emek verdik ve karakterlerimizi gerçekten çok sevdik. Bir projeye inanarak çalıştığınızda bunun ekrana da geçtiğine inanıyorum. Umarım izleyiciler de ilk bölümden itibaren bu samimiyeti hissederler. Defne’nin ve diğer karakterlerin yolculuğunda kendilerinden bir parça bulacaklarını düşünüyorum. Kimi zaman gülecekler, kimi zaman duygulanacaklar ama en önemlisi umarım bu hikâye onlara iyi gelecek. Bu yaz biraz hayal kurmaya, biraz gülümsemeye ve belki de aşka yeniden inanmaya ihtiyacımız var. Bu akşam bizimle olacak herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Umarım birlikte çok güzel bir yolculuğa çıkarız.

Ekin Koç: Eğlenmek, güzel vakit geçirmek, topluca bir dizinin başına geçip eski usul, kahkaha atarak hikayenin ve karakterlerin tadını çıkarmak isteyen herkesi güzel bir iş bekliyor.

Feyyaz Şerifoğlu: Biz tüm ekip olarak aylardır çok büyük bir sevgi, enerji ve emekle çalıştık. Amacımız, bu akşam evlerinize konuk olduğumuzda yüzünüzde sıcak bir tebessüm bırakabilmek ve sizi günlük hayatın koşturmasından biraz olsun uzaklaştırıp güzel bir dünyaya ortak etmek. Umarım bizim çekerken aldığımız keyif, ekran başındaki sizlere de aynı şekilde geçer. Bu akşam SHOW TV’de 'Muhtemel Aşk' için randevulaşalım, yorumlarınızı heyecanla bekliyorum!

Başrollerini; Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu’nun paylaştığı 'Muhtemel Aşk'ın kadrosunda ayrıca; Cansel Elçin, Evrim Doğan, Hayal Köseoğlu, Müge Bayramoğlu, Ege Erkal, Bahtiyar Memili, Melis Minkari, Selen Domaç, Melisa Berberoğlu, Tugay Erdoğan ve Özgür Berber yer alıyor.