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        Haberler Gündem Güvenlik Son dakika MGK toplanıyor: Hangi konular ele alınacak? MGK'da zirve hazırlığı

        Hangi konular ele alınacak? MGK'da zirve hazırlığı

        Milli Güvenlik Kurulu (MGK) Toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında saat: 15.30'da başlayacak. Toplantıda, masada ele alınması beklenen konu başlıkları şöyle...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 09:08 Güncelleme:
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        Hangi konular ele alınacak? MGK'da zirve hazırlığı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün saat 15.30’da, MGK Toplantısı'na başkanlık edecek.

        Terörsüz Türkiye süreci çerçevesinde terör örgütünün silah bırakması konusunda yapılacak değerlendirmelerin yanı sıra, yasal çerçeve konusunda atılabilecek adımların da ele alınması bekleniyor.

        Türkiye'de, ikinci kez düzenlenecek olan NATO Liderler Zirvesi için yapılan hazırlıkların da masada olacağı ifade edildi.

        Toplantıda, terörle mücadele, ABD-İran arasındaki mutabakat, Rusya-Ukrayna Savaşı, Suriye'deki gelişmeler, Irak ile ilişkiler, Gazze'deki durum ve İsrail'in bölgesel gerilime neden olan uygulamaları gibi birçok başlığın toplantıda ele alınması bekleniyor.

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        #MGK toplantısı
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