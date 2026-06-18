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        Haberler Magazin Mustafa Sandal'a eşi Melis Sütşurup'tan güneş kremi desteği - Magazin haberleri

        Mustafa Sandal'a eşinden güneş kremi desteği

        Bodrum'da tatil yapan Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup, plajda objektiflere yansıdı. Sütşurup, Sandal'ın sırtına güneş kremi sürerek eşine yardımcı oldu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 08:50 Güncelleme:
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; 2022'de evlenen şarkıcı Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup, Bodrum Yalıkavak'ta görüntülendi.

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        Çift, gün boyu güneşin ve denizin keyfini çıkardı.

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        Melis Sütşurup denize girmeyi tercih etmezken, Mustafa Sandal'a sırtında ulaşamadığı yerlere güneş kremi sürerek, eşine yardım etti.

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        Bir süre güneşlenen Sandal, daha sonra serinlemek için kendini Ege'nin serin sularına bıraktı.

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        Mustafa Sandal, ardından eşinin yanına döndü. İkili, uzun süre sohbet etti.

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        Tatilde keyifli vakit geçiren çiftin o anları objektiflere yansıdı.

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        #mustafa sandal
        #Melis Sütşurup
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