Mustafa Sandal'a eşinden güneş kremi desteği
Bodrum'da tatil yapan Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup, plajda objektiflere yansıdı. Sütşurup, Sandal'ın sırtına güneş kremi sürerek eşine yardımcı oldu
Giriş: 18 Haziran 2026 - 08:50 Güncelleme:
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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; 2022'de evlenen şarkıcı Mustafa Sandal ve eşi Melis Sütşurup, Bodrum Yalıkavak'ta görüntülendi.
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Çift, gün boyu güneşin ve denizin keyfini çıkardı.
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Melis Sütşurup denize girmeyi tercih etmezken, Mustafa Sandal'a sırtında ulaşamadığı yerlere güneş kremi sürerek, eşine yardım etti.