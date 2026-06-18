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        Haberler Spor Futbol 2026 Dünya Kupası Milli Takım Montella Paraguay karşısında ilk 11'i değiştiriyor! - Türkiye-Paraguay Dünya Kupası maçının muhtemel 11'leri

        Montella Paraguay karşısında ilk 11'i değiştiriyor!

        A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay ile 'tamam mı, devam mı?' maçına çıkacak. 20 Haziran Cumartesi TSİ 06.00'da oynanacak karşılaşma öncesi ay-yıldızlıların teknik direktörü Vincenzo Montella, ilk 11'de değişikliğe gitmeyi planlıyor. İtalyan teknik adamın Avustralya maçının kadrosuna göre ilk 11'de 2 değişiklik yapacağı öğrenildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 10:14 Güncelleme:
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        A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da Paraguay ile karşılaşacak.

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        D Grubu'ndaki ilk sınavında Avustralya'ya 2-0 mağlup olan Bizim Çocuklar, Paraguay'ı mağlup edip gruptan çıkma şansını sürdürmek istiyor.

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        Zorlu mücadele öncesi A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın, kaybedilen Avustralya maçının kadrosuna göre ilk 11'de bazı değişiklikler yapması bekleniyor.

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        KENAN VE MERT MÜLDÜR 11'E

        İtalyan teknik adamın ilk maçta 11'de görev yapan Zeki Çelik ve Orkun Kökçü'nün yerine Mert Müldür ve Kenan Yıldız'ı 11'e monte edeceği öğrenildi.

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        Mert Müldür sağ bekte, Kenan Yıldız ise sol kanatta görev yapacak.

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        Orta saha ikilisini İsmail ve Hakan'dan oluşturacak olan Montella, Arda Güler'i ise sağ kanattan 10 numara pozisyonuna çekecek.

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        Avustralya mücadelesinde sol kanatta etkisiz bir performans sergileyen Barış Alper Yılmaz ise bu kez sağ kanatta forma giyecek.

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        A Milli Takım'ın forvet hattında ise yine Kerem Aktürkoğlu gol arayacak.

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        İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'î:

        Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, İsmail, Barış Alper, Arda, Kenan, Kerem

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