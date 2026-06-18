Montella Paraguay karşısında ilk 11'i değiştiriyor!
A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu'ndaki ikinci maçında Paraguay ile 'tamam mı, devam mı?' maçına çıkacak. 20 Haziran Cumartesi TSİ 06.00'da oynanacak karşılaşma öncesi ay-yıldızlıların teknik direktörü Vincenzo Montella, ilk 11'de değişikliğe gitmeyi planlıyor. İtalyan teknik adamın Avustralya maçının kadrosuna göre ilk 11'de 2 değişiklik yapacağı öğrenildi.
A Milli Futbol Takımımız, 2026 Dünya Kupası'ndaki ikinci maçında 20 Haziran Cumartesi günü TSİ 06.00'da Paraguay ile karşılaşacak.
D Grubu'ndaki ilk sınavında Avustralya'ya 2-0 mağlup olan Bizim Çocuklar, Paraguay'ı mağlup edip gruptan çıkma şansını sürdürmek istiyor.
Zorlu mücadele öncesi A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın, kaybedilen Avustralya maçının kadrosuna göre ilk 11'de bazı değişiklikler yapması bekleniyor.
KENAN VE MERT MÜLDÜR 11'E
İtalyan teknik adamın ilk maçta 11'de görev yapan Zeki Çelik ve Orkun Kökçü'nün yerine Mert Müldür ve Kenan Yıldız'ı 11'e monte edeceği öğrenildi.
Mert Müldür sağ bekte, Kenan Yıldız ise sol kanatta görev yapacak.
Orta saha ikilisini İsmail ve Hakan'dan oluşturacak olan Montella, Arda Güler'i ise sağ kanattan 10 numara pozisyonuna çekecek.
Avustralya mücadelesinde sol kanatta etkisiz bir performans sergileyen Barış Alper Yılmaz ise bu kez sağ kanatta forma giyecek.
A Milli Takım'ın forvet hattında ise yine Kerem Aktürkoğlu gol arayacak.
İşte A Milli Takım'ın muhtemel 11'î:
Uğurcan, Mert, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Hakan, İsmail, Barış Alper, Arda, Kenan, Kerem