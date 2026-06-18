Rutte, ABD'nin Avrupa'daki katkılarını azaltma kararını 'hemen' uygulayacağını söyledi

Rutte, Brüksel'deki karargahta düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın girişinde basına açıklamalarda bulundu.

Toplantıda 7-8 Temmuz'da yapılacak Ankara Zirvesi'nin hazırlıklarının ele alınacağı bilgisini paylaşan Rutte, zirvede savunma sanayi üretimini artırma ve Ukrayna'ya destek konularında somut adımların tartışılacağını ifade etti.

Rutte, ABD ile İran arasındaki mutabakatla ilgili, "Başkan Trump iyi bir anlaşma yaptı. Bu önemli çünkü bu anlaşmanın yaptığı şey nükleer kapasiteyi azaltmak. ABD, şubat sonundan itibaren İran'ın nükleer kapasitesinin azaltılmasını sağladı. Aynı şey, sadece Orta Doğu'yu değil, Avrupa'yı ve dünyanın diğer bölgelerini de tehdit eden balistik füze kapasitesi için de geçerli. Ayrıca, G7 liderlerinin açıklamasında da gördüğünüz gibi, seyrüsefer özgürlüğünün sağlanmasına yardımcı olmak için neler yapabileceklerini kesinlikle değerlendiriyorlar. " diye konuştu.

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Genel Sekreter, NATO'nun Hürmüz Boğazı'nda rol oynamaya hazır olduğunu yineledi.

ABD'nin NATO Kuvvet Modeli'ne yaptığı katkıları yeniden düzenlemesi konusunda Rutte, şunları kaydetti:

"Dün bunun hemen olup olmayacağıyla ilgili soru gündeme geldi. Bu hemen (olacak) ama bunu söylemekte biraz tereddüt etmemin sebebi, bunun bir planlama aracı olması. Peki gerçekte savaş çıkarsa ne olurdu? Beşinci madde durumunun ortaya çıkacağını varsayalım, o zaman ABD de dahil tüm müttefikler, savaşı sürdürebilmemiz için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklardır. Dolayısıyla, bir planlama aracı olarak, ABD'nin katkısını azalttığını, hala önemli olsa da geçmişe göre biraz daha düşük olduğunu göz önünde bulundurmalıyız."

Rutte, Avrupalı müttefiklerin oluşacak boşluğu telafi etmeye başladığını vurgulayarak, "Bunun bir kısmı zaten yapıldı, bir kısmı da devam ediyor. Bunun üzerinde çalışıyoruz." dedi.

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G7 Zirvesi

Rutte, dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde yapılan G7 Zirvesi'nin ABD Başkanı Trump dahil 7 lideri Ukrayna'ya destek konusunda bir araya getirerek bu ülke için iyi sonuçlar doğurduğunu vurguladı.

Genel Sekreter, bir soru üzerine Trump'ın Ukrayna'da diplomatik çıkmazı açmak, Patriot füzeleri gibi hayati askeri yardım da dahil "Ukrayna için çok şey yaptığını" söyledi.

Hegseth'in toplantıya katılımı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in neredeyse bir yılın ardından NATO karargahına gelmesiyle ilgili soruya Rutte, kendisinin İttifak'ın "büyük bir dostu" olduğunu, ABD'nin NATO'ya bağlılığını net olarak ifade ettiğini ancak Avrupa ve Kanada'dan yükün adil dağılımı konusundaki beklentiyi de dile getirdiğini anımsattı.

Hegseth: Bazı ülkeler daha fazla katkı sunmalı

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, NATO müttefiklerinin büyük bölümünün savunma harcamalarına ilişkin taahhütlerini yerine getirdiğini ancak bazı ülkelerin daha fazla katkı sunması gerektiğini belirterek bu konuda açık mesajlar vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

ABD'li Bakan, "Genel Sekreter harika bir iş çıkarıyor. Bizimle, Başkan (Donald) Trump ile ve NATO ile birlikte çalışarak NATO 3.0'a giden yolda liderlik ediyor." dedi.

NATO 3.0'ın "Soğuk Savaş sonrası dönemde, İttifak'ın yeniden gerçek ve güçlü bir askeri ittifak olması gerektiğinin kabul edilmesi" olduğunu belirten Hegseth, bunun Avrupa kıtasında caydırıcılık sağlayabilecek ve Avrupa'nın konvansiyonel savunmasında öncü rol üstlenebilecek gerçek askeri kabiliyetlere sahip bir NATO anlamına geldiğini vurguladı.

Hegseth, geçen sene yapılan Lahey Zirvesi'nde birçok taahhütte bulunulduğunu hatırlatarak şöyle devam etti:

"Pek çok ülke bu taahhütlerini yerine getiriyor ancak daha fazlasını yapması gereken ülkeler var. Bu konuda hem özel görüşmelerde hem de kamuoyu önünde açık sözlü olacağız. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Dostların dostlarına karşı dürüst olması ve onların daha fazla katkı sunmasını sağlaması gerekiyor."

ABD'nin 2027 mali yılı için savunmaya yapacağı 1,5 trilyon dolarlık yatırımın "dünyaya verilen bir mesaj" olduğuna işaret eden Hegseth, bunun önemini Kongre'de de anlatacağını ifade etti.

Pete Hegseth, "Bu yatırımlar her şeyden önce ABD'yi ve Amerikan çıkarlarını koruyor ancak aynı zamanda NATO'nun ve müttefiklerimizin gücünü de destekliyor. Dolayısıyla tüm bunlar birbiriyle bağlantılıdır ve dünyaya doğru mesajı vermektedir: Bu dönemin tehditlerini anlıyoruz ve bunlar hakkında sadece konuşmakla yetinemez, aynı zamanda güçlü bir şekilde harekete geçmeye de hazır olmalıyız." değerlendirmesini yaptı.