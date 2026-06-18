Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya Rutte, ABD'nin Avrupa'daki katkılarını azaltma kararını 'hemen' uygulayacağını söyledi | Dış Haberler

        Rutte, ABD'nin Avrupa'daki katkılarını azaltma kararını 'hemen' uygulayacağını söyledi

        NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD'nin Avrupa'daki katkılarını azaltma kararını "hemen" uygulayacağını ancak Avrupalı müttefiklerin oluşacak boşluğu kapatmaya başladığını belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Haziran 2026 - 09:49 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Rutte: ABD, NATO katkılarını 'hemen' azaltacak

        Rutte, Brüksel'deki karargahta düzenlenen NATO Savunma Bakanları Toplantısı'nın girişinde basına açıklamalarda bulundu.

        Toplantıda 7-8 Temmuz'da yapılacak Ankara Zirvesi'nin hazırlıklarının ele alınacağı bilgisini paylaşan Rutte, zirvede savunma sanayi üretimini artırma ve Ukrayna'ya destek konularında somut adımların tartışılacağını ifade etti.

        Rutte, ABD ile İran arasındaki mutabakatla ilgili, "Başkan Trump iyi bir anlaşma yaptı. Bu önemli çünkü bu anlaşmanın yaptığı şey nükleer kapasiteyi azaltmak. ABD, şubat sonundan itibaren İran'ın nükleer kapasitesinin azaltılmasını sağladı. Aynı şey, sadece Orta Doğu'yu değil, Avrupa'yı ve dünyanın diğer bölgelerini de tehdit eden balistik füze kapasitesi için de geçerli. Ayrıca, G7 liderlerinin açıklamasında da gördüğünüz gibi, seyrüsefer özgürlüğünün sağlanmasına yardımcı olmak için neler yapabileceklerini kesinlikle değerlendiriyorlar. " diye konuştu.

        REKLAM

        Genel Sekreter, NATO'nun Hürmüz Boğazı'nda rol oynamaya hazır olduğunu yineledi.

        ABD'nin NATO Kuvvet Modeli'ne yaptığı katkıları yeniden düzenlemesi konusunda Rutte, şunları kaydetti:

        "Dün bunun hemen olup olmayacağıyla ilgili soru gündeme geldi. Bu hemen (olacak) ama bunu söylemekte biraz tereddüt etmemin sebebi, bunun bir planlama aracı olması. Peki gerçekte savaş çıkarsa ne olurdu? Beşinci madde durumunun ortaya çıkacağını varsayalım, o zaman ABD de dahil tüm müttefikler, savaşı sürdürebilmemiz için ellerinden gelenin en iyisini yapacaklardır. Dolayısıyla, bir planlama aracı olarak, ABD'nin katkısını azalttığını, hala önemli olsa da geçmişe göre biraz daha düşük olduğunu göz önünde bulundurmalıyız."

        Rutte, Avrupalı müttefiklerin oluşacak boşluğu telafi etmeye başladığını vurgulayarak, "Bunun bir kısmı zaten yapıldı, bir kısmı da devam ediyor. Bunun üzerinde çalışıyoruz." dedi.

        REKLAM

        G7 Zirvesi

        Rutte, dün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ev sahipliğinde Fransa'nın Evian-les-Bains kentinde yapılan G7 Zirvesi'nin ABD Başkanı Trump dahil 7 lideri Ukrayna'ya destek konusunda bir araya getirerek bu ülke için iyi sonuçlar doğurduğunu vurguladı.

        Genel Sekreter, bir soru üzerine Trump'ın Ukrayna'da diplomatik çıkmazı açmak, Patriot füzeleri gibi hayati askeri yardım da dahil "Ukrayna için çok şey yaptığını" söyledi.

        Hegseth'in toplantıya katılımı

        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in neredeyse bir yılın ardından NATO karargahına gelmesiyle ilgili soruya Rutte, kendisinin İttifak'ın "büyük bir dostu" olduğunu, ABD'nin NATO'ya bağlılığını net olarak ifade ettiğini ancak Avrupa ve Kanada'dan yükün adil dağılımı konusundaki beklentiyi de dile getirdiğini anımsattı.

        Hegseth: Bazı ülkeler daha fazla katkı sunmalı

        ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, NATO müttefiklerinin büyük bölümünün savunma harcamalarına ilişkin taahhütlerini yerine getirdiğini ancak bazı ülkelerin daha fazla katkı sunması gerektiğini belirterek bu konuda açık mesajlar vermeyi sürdüreceklerini söyledi.

        ABD'li Bakan, "Genel Sekreter harika bir iş çıkarıyor. Bizimle, Başkan (Donald) Trump ile ve NATO ile birlikte çalışarak NATO 3.0'a giden yolda liderlik ediyor." dedi.

        NATO 3.0'ın "Soğuk Savaş sonrası dönemde, İttifak'ın yeniden gerçek ve güçlü bir askeri ittifak olması gerektiğinin kabul edilmesi" olduğunu belirten Hegseth, bunun Avrupa kıtasında caydırıcılık sağlayabilecek ve Avrupa'nın konvansiyonel savunmasında öncü rol üstlenebilecek gerçek askeri kabiliyetlere sahip bir NATO anlamına geldiğini vurguladı.

        Hegseth, geçen sene yapılan Lahey Zirvesi'nde birçok taahhütte bulunulduğunu hatırlatarak şöyle devam etti:

        "Pek çok ülke bu taahhütlerini yerine getiriyor ancak daha fazlasını yapması gereken ülkeler var. Bu konuda hem özel görüşmelerde hem de kamuoyu önünde açık sözlü olacağız. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Dostların dostlarına karşı dürüst olması ve onların daha fazla katkı sunmasını sağlaması gerekiyor."

        ABD'nin 2027 mali yılı için savunmaya yapacağı 1,5 trilyon dolarlık yatırımın "dünyaya verilen bir mesaj" olduğuna işaret eden Hegseth, bunun önemini Kongre'de de anlatacağını ifade etti.

        Pete Hegseth, "Bu yatırımlar her şeyden önce ABD'yi ve Amerikan çıkarlarını koruyor ancak aynı zamanda NATO'nun ve müttefiklerimizin gücünü de destekliyor. Dolayısıyla tüm bunlar birbiriyle bağlantılıdır ve dünyaya doğru mesajı vermektedir: Bu dönemin tehditlerini anlıyoruz ve bunlar hakkında sadece konuşmakla yetinemez, aynı zamanda güçlü bir şekilde harekete geçmeye de hazır olmalıyız." değerlendirmesini yaptı.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Görüntüsü ortaya çıktı... Taksiciyi öldüren yumruk!

        İstanbul Şişli'de iddiaya göre, taksi ücreti nedeniyle çıkan tartışmada 34 yaşındaki Burak İ., taksi şoförü 57 yaşındaki Erdal Çiçek'e yumruk attı. Başına aldığı darbeyle ağır yaralanan Çiçek, bilinci kapalı halde hastaneye kaldırıldı. 7 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gören Çiçek 14 Haziran Pazar ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konut satışında bayram freni
        Konut satışında bayram freni
        Montella'nın Paraguay planı!
        Montella'nın Paraguay planı!
        4, 5 ve 12 yaşındaydılar... 3 kardeş yan yana toprak oldu!
        4, 5 ve 12 yaşındaydılar... 3 kardeş yan yana toprak oldu!
        Savcı Uyumaz'a son görev
        Savcı Uyumaz'a son görev
        Rutte: ABD, NATO katkılarını 'hemen' azaltacak
        Rutte: ABD, NATO katkılarını 'hemen' azaltacak
        AB'den sosyal medya uyarısı!
        AB'den sosyal medya uyarısı!
        Hangi konular ele alınacak? MGK'da zirve hazırlığı
        Hangi konular ele alınacak? MGK'da zirve hazırlığı
        Pakistan Başbakanı Şerif, ABD-İran mutabakatının detaylarını paylaştı
        Pakistan Başbakanı Şerif, ABD-İran mutabakatının detaylarını paylaştı
        Üç yıl sonra döndü
        Üç yıl sonra döndü
        19 yaşında kayıp olarak aranıyordu... Acı gerçek yürek yaktı!
        19 yaşında kayıp olarak aranıyordu... Acı gerçek yürek yaktı!
        Sinema biletlerinde yüzde 70'e varan indirim
        Sinema biletlerinde yüzde 70'e varan indirim
        Apple ürünlerine zam geliyor
        Apple ürünlerine zam geliyor
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!
        'Muhtemel Aşk' bu akşam SHOW TV'de!
        Taşeron işçiler kadro bekliyor
        Taşeron işçiler kadro bekliyor
        Güneş kremi desteği
        Güneş kremi desteği
        Tarihi dokunuşu yapan kadındı
        Tarihi dokunuşu yapan kadındı
        Yanlışlıkla bulundu, milyonlarca insanın hayatını kurtardı
        Yanlışlıkla bulundu, milyonlarca insanın hayatını kurtardı
        Nişanlandılar
        Nişanlandılar
        'Halka'nın 'Samara'sı hayatını kaybetti
        'Halka'nın 'Samara'sı hayatını kaybetti
        Dünya Kupası'nın ilk golünü kim attı?
        Dünya Kupası'nın ilk golünü kim attı?